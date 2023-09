Βαμβακούλας: Ετοιμάζει βαλίτσες – Θα παίξει σε ριάλιτι

Οι – λίγο – μεγαλύτεροι θα θυμηθούν τα νιάτα τους βλέποντας το ριάλιτι «I’m A Celebrity Get Me Out Of Here» που έρχεται στον ΣΚΑΪ.

Ενας από τους πάικτες που ετοιμάζει βαλίτσες για τον Άγιο Δομηνικο όπου θα διαδραματίζεται το ριάλιτι είναι και ο… στα ρ των γηπέδων της δεκατία του 1980 Νίκος Βαμβακούλας.

Σύντομα μάλιστα, θα δούμε τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή στο τρέιλερ που θα κυκλοφορήσει από το κανάλι.

Ο Νίκος Βαμβακούλας είναι Έλληνας παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής, από τους σημαντικότερους αμυντικούς που πέρασαν απ’ τα ελληνικά γήπεδα.

Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο απ’ τον ερασιτεχνικό σύλλογο της Λαυρεωτικής σε πολύ μικρή ηλικία αγωνιζόμενος αρχικά ως επιθετικός και το καλοκαίρι του 1977 αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό.

Έμεινε στην ομάδα του Πειραιά για 8 συνεχείς περιόδους (197 συμμετοχές) και στη συνέχεια αποχώρησε για να μετεγγραφεί στον Παναθηναϊκό, όπου αγωνίσθηκε για 4 χρόνια, μέχρι και την περίοδο 1988-89 (74 συμμετοχές).

Ο «τραμπάκουλας» των ελληνικών γηπέδων στα 66 του χρόνια λαμβάνει μέρος σε ένα τηλεπαιχνίδι που θυμίζει το «Survivor» με απαιτητικές δοκιμασίες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι στο ριάλιτι θα συμμετέχουν ακόμη: Η πρώην βουλευτής Ραχήλ Μακρή, η τραγουδίστρια Αγγελική Ηλιάδη, το μοντέλο Δήμητρα Αλεξανδράκη, ο Ολυμπιονίκης ποδηλασίας του 2004 Γιώργος Χειμωνέτος και άλλοι.

