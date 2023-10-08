Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Ψήφισε στην Γκράβα η ΠτΔ – Έφυγε χωρίς δηλώσεις (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στις 12:00 το μεσημέρι, άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα στο 21ο Γενικό Λύκειο Αθηνών (Ταϋγέτου 60).

Η κα Σακελλαροπούλου συνομίλησε με τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής καθώς και με τον κόσμο που βρισκόταν στο εκλογικό της τμήμα.

Η κα Σακελλαροπούλου δεν προέβη σε δηλώσεις πριν ή μετά την άσκηση του εκλογικού της δικαιώματος.

Δείτε το βίντεο με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου να ψηφίζει:

Διαβάστε επίσης:

Χάρης Δούκας: «Σήμερα η Αθήνα αλλάζει. Οι πολίτες παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους»

Παπαθανάσης για αύξησεις σε δικαστές: «Προέχει ο δημοσιονομικός στόχος» (Video)

Κώστας Μπακογιάννης: «Όλοι μαζί να πάμε την Αθήνα ψηλά» (Video)