Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Ψήφισε στην Γκράβα η ΠτΔ – Έφυγε χωρίς δηλώσεις (Video)

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Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στις 12:00 το μεσημέρι, άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα στο 21ο Γενικό Λύκειο Αθηνών (Ταϋγέτου 60).
Η κα Σακελλαροπούλου συνομίλησε με τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής καθώς και με τον κόσμο που βρισκόταν στο εκλογικό της τμήμα.
Η κα Σακελλαροπούλου δεν προέβη σε δηλώσεις πριν ή μετά την άσκηση του εκλογικού της δικαιώματος.
Δείτε το βίντεο με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου να ψηφίζει:
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