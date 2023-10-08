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08.10.2023 13:29

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Ψήφισε στην Γκράβα η ΠτΔ – Έφυγε χωρίς δηλώσεις (Video)

08.10.2023 13:29
SAKELLAROPOULOY1

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Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στις 12:00 το μεσημέρι, άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα στο 21ο Γενικό Λύκειο Αθηνών (Ταϋγέτου 60).

Η κα Σακελλαροπούλου συνομίλησε με τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής καθώς και με τον κόσμο που βρισκόταν στο εκλογικό της τμήμα.

Η κα Σακελλαροπούλου δεν προέβη σε δηλώσεις πριν ή μετά την άσκηση του εκλογικού της δικαιώματος.

Δείτε το βίντεο με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου να ψηφίζει:

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 15:40
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