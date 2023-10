Πόλεμος στο Ισραήλ: Η Χαμάς απάντησε με ρουκέτες στο τελεσίγραφο του Ισραήλ για απομάκρυνση αμάχων

Δεκάδες ρουκέτες φαίνεται να εκτόξευσε η Χαμάς από το έδαφος της Γάζας προς το νότιο Ισραήλ, και συγκεκριμένα προς το Ασκελόν «απαντώντας» στο ισραηλινό τελεσίγραφο για απομάκρυνση των αμάχων τις επόμενες 24 ώρες.

Όπως αναφέρουν Sky News και Al Jazeera, περίπου 150 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν με στόχο το Ασκελόν που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.

Το πρωί το Ισραήλ διέταξε 1,1 εκατ. κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή μέσα στις επόμενες ώρες.

IDF announcement sent to civilians of Gaza City:



The IDF calls for the evacuation of all civilians of Gaza City from their homes southwards for their own safety and protection and move to the area south of the Wadi Gaza, as shown on the map.



The Hamas terrorist organization…