ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 05:02
ΚΟΣΜΟΣ

Χρίστος Καλουντζόγλου ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΛΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ

17.10.2023 16:07

Αλίσια Κιζ: Σάλος με ανάρτησή της για αλεξίπτωτο πλαγιάς – Οι συνειρμοί με την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ

17.10.2023 16:07
alicia keas 998- new

Η Αλίσια Κιζ κατηγορείται ότι έκανε «μίαν άρρωστη ωδή στις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ».

Κατηγορίες που διατυπώθηκαν από οργάνωση κατά του αντισημιτισμού, με αφορμή μία ανάρτηση της τραγουδίστριας στο Instagram, που ρώτησε τους θαυμαστές της αν πρέπει να δοκιμάσει να κάνει αλεξίπτωτο πλαγιάς.

Η 42χρονη τραγουδίστρια, που ο μουσικός παραγωγός και σύζυγός της Σουίς Μπιάτζ (το πραγματικό του όνομα είναι Κασέμ Ντιν) είναι μουσουλμάνος, έσπευσε να κατεβάσει την ανάρτηση και απάντησε στα σχόλια που έγιναν διαβεβαιώνοντας ότι η ανάρτησή της «είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ άσχετη» με τον πόλεμο.

ΟΙ επικριτές της έφτασαν να ισχυριστούν ότι η Αλίσια Κιζ χρησιμοποίησε κωδικοποιημένο μήνυμα για να εκφράσει υποστήριξη στην Χαμάς.

Η επίμαχη ανάρτηση συνοδευόταν από μία φωτογραφία της τραγουδίστριας με πράσινο δερμάτινο τζάκετ, με λευκές ρίγες- χρώματα που κατά τους επικριτές της θυμίζουν την παλαιστινιακή σημαία! Η Αλίσια Κιζ ανέβασε αυτή τη φωτογραφία γράφοντας : «Ερώτηση- Τι θα κάνατε αν δεν φοβόσαστε τίποτα; Πείτε μου την αλήθεια… Λέω να δω το αλεξίπτωτο πλαγιάς».

Η οργάνωση StopAntisemitism είδε σε αυτό το μήνυμα μία έμμεση αναφορά στα αλεξίπτωτα πλαγιάς που χρησιμοποίησαν οι μαχητές της Χαμάς για να επιτεθούν στο Ισραήλ.

Η οργάνωση αυτή απάντησε ανεβάζοντας το ποστάρισμα της Αλίσια Κιζ στο Χ με το σχόλιο «σε ένα  tweet, που τώρα έχει κατέβει, η Αλίσια Κιζ μοιράζεται στο IG το ερώτημα αν θα δοκίμαζε αλεξίπτωτο πλαγιάς, σε περίπτωση που δεν φοβόταν. Είναι μίαν άρρωστη ωδή στους τρομοκράτες της Χαμάς που εισέβαλαν στο Ισραήλ, σκότωσαν πάνω από 1300 ανθρώπους, αποκεφάλισαν μωρά, βίασαν γυναίκες και απήγαγαν επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος».

Η Αλίσια Κιζ κατέβασε την ανάρτηση και σχολίασε με την σειρά της ότι «τρομοκρατήθηκε» βλέποντας πως είχε παρερμηνευτεί.

«Η ανάρτηση που μοιράστηκα νωρίτερα ήταν ΑΠΟΛΥΤΩΣ άσχετη με τις πρόσφατες καταστροφικές απώλειες αθώων ζωών. Η καρδιά μου έχει ραγίσει. Προσεύχομαι για την ειρήνη», έγραψε η τραγουδίστρια.

Το θέμα έχει απασχολήσει εκτενώς τους χρήστες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

«Κατέβασε την ανάρτηση, είναι λάθος να χρησιμοποιείται η λέξη αλεξίπτωτο πλαγιάς», έγραψε κάποιος χαρακτηριστικά. Ενώ ένας άλλος εκφράζοντας την υποστήριξή του στην οργάνωση  StopAntisemitism, κρίνει ότι «το πήγε λίγο μακριά» με τις επικρίσεις στην Αλίσια Κιζ.

