Κλιμακώνουν τις προειδοποιήσεις οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν: Καρκινικός όγκος το Ισραήλ, θα σας σβήσουμε από τον χάρτη

Αντιμέτωπο με ένα νέο «ωστικό κύμα» επιθέσεων, εάν δεν σταματήσουν οι «φρικαλεότητες» του στη Γάζα θα βρεθεί το Ισραήλ ανέφερε την Τρίτη ένας αναπληρωτής διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.



«Οι κλυδωνισμοί του μετώπου αντίστασης κατά των σιωνιστικών καθεστώτων (Ισραήλ) θα συνεχιστούν έως ότου αυτός ο “καρκινικός όγκος” εξαλειφθεί από τον παγκόσμιο χάρτη», δήλωσε ο Αλί Φανταβί παίρνοντας την σκυτάλη των απειλών από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Άλλο ένα κύμα είναι καθ’ οδόν, αν το Ισραήλ δεν τερματίσει τις φρικαλεότητες στη Γάζα», υπογράμμισε.

Σημειώνεται ότι οι ιρανοί αξιωματούχοι μιλούν συχνά για «Αντίσταση» και αναφέρονται σε ευθυγραμμισμένες ένοπλες ομάδες στη Μέση Ανατολή ως μέρος του Άξονα της Αντίστασης. Συνήθως σημαίνει μία συμμαχία μεταξύ του Ιράν, των παλαιστινιακών μαχητών, της Συρίας, της λιβανικής Χεζμπολάχ και άλλων ομάδων μαχητών.



Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι «κανείς δεν θα μπορέσει να σταματήσει» «τις δυνάμεις της αντίστασης», αν το Ισραήλ συνεχίσει την επίθεσή του εναντίον της Λωρίδας της Γάζας, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση.



«Αν συνεχιστούν τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον των Παλαιστινίων, οι μουσουλμανικές δυνάμεις και οι δυνάμεις της αντίστασης θα γίνουν ανυπόμονες και κανείς δεν θα μπορεί να τις σταματήσει», προειδοποίησε ο Χαμενεΐ.



«Ο κόσμος γίνεται μάρτυρας της γενοκτονίας των Παλαιστινίων στη Γάζα από το σιωνιστικό καθεστώς», πρόσθεσε ο ίδιος. «Κανείς δεν πρέπει να ελπίζει» ότι κάποιες πλευρές, όπως το Ιράν, θα μπορέσουν «να εμποδίσουν τις δυνάμεις της αντίστασης» να αναλάβουν δράση, τόνισε.



Ο Χαμενεΐ αναφερόταν στον «άξονα της αντίστασης», όπως αποκαλούνται ατύπως οι χώρες και οι οργανώσεις που είναι εχθρικές προς το Ισραήλ, όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Στην Ιορδανία την Τετάρτη τετραμερής με Μπάιντεν, Αμπάς, Σίσι και βασιλιά Αμπντάλα

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται ο διπλωματικός πυρετός για την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ισραήλ.

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στην Ιορδανία τετραμερής συνάντηση κορυφής μεταξύ ΗΠΑ, Ιορδανίας, Αιγύπτου και Παλαιστίνης στην Ιορδανία.



Συγκεκριμένα, ο βασιλιάς Αμπντάλα Β’ θα φιλοξενήσει την Τετάρτη τετραμερή σύνοδο κορυφής στο Αμάν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι και τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς για να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Γάζα, τον περιφερειακό αντίκτυπό τους και τη διασφάλιση της παροχής βοήθειας στην περιοχή.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στους τρόπους παύσης «του εν εξελίξει πολέμου στη Γάζα και σε τρόπους εύρεσης ενός πολιτικού ορίζοντα που θα επιτρέψει επίσης την αναβίωση της ειρηνευτικής διαδικασίας», σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας θα έχει ξεχωριστή τριμερή συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς.

Ο βασιλιάς Αμπντάλα προειδοποίησε σήμερα να μην γίνεται προσπάθεια προώθησης Παλαιστινίων προσφύγων στην Αίγυπτο ή την Ιορδανία, προσθέτοντας ότι η ανθρωπιστική κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί εντός της Γάζας και της Δυτικής Όχθης.



Ο Μπάιντεν «θα επαναλάβει ότι η Χαμάς δεν υποστηρίζει τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού και θα συζητήσει τις ανθρωπιστικές ανάγκες των αμάχων στη Γάζα», δήλωσε χθες ο Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Τζον Κίρμπι.



Σύμφωνα με το Reutrers, στόχος του Τζο Μπάιντεν θα είναι να δείξει την αμερικανική αλληλεγγύη στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, προσπαθώντας παράλληλα να αποφύγει έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο στον οποίο θα εμπλέκεται το Ιράν, η Χεζμπολάχ καθώς και η Συρία.



Ο Μπάιντεν θέλει επίσης να αποτρέψει μια ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, όπου σύμφωνα με τις αρχές περισσότεροι από 2.800 άνθρωποι έχουν ήδη σκοτωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς την τελευταία εβδομάδα. Εκατοντάδες τόνοι βοήθειας από διάφορες χώρες περιμένουν εδώ και μέρες στη χερσόνησο του Σινά της Αιγύπτου εν αναμονή μιας συμφωνίας για την ασφαλή παράδοσή της στη Γάζα και την εκκένωση ορισμένων κατόχων ξένων διαβατηρίων μέσω του περάσματος της Ράφα.



«Θα καταστήσει σαφές ότι θέλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με όλους τους εταίρους μας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, για να φέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια και να παράσχουμε κάποιο είδος ασφαλούς διέλευσης για να βγουν οι πολίτες», δήλωσε ο εκπρόσωπος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

Οι ΗΠΑ στέλνουν 2.000 πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή



Σε κατάσταση επιφυλακής έθεσαν οι ΗΠΑ τα στρατεύματά τους ενόψει της κλιμάκωσης της βίας στη Μέση Ανατολή, ενώ μια δύναμη περίπου 2.000 στρατιωτών της 26ης Μονάδας Πεζοναυτών (MEU) κατευθύνεται στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Ισραήλ και της Γάζας σε μια επίδειξη ισχύος από την Ουάσιγκτον, ώστε να αποτραπεί κλιμάκωση του πολέμου.



Περίπου 2.000 στρατιώτες είναι έτοιμοι για να αναπτυχθούν στη ευρύτερη περιοχή της εμπόλεμης ζώνης, για να υποστηρίξουν το Ισραήλ, αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, με πρώτη την εφημερίδα «Wall Street Journal», ενώ ακολουθούν το «NBC News» και το CNN, επικαλούμενα πηγές του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, υπό καθεστώς ανωνυμίας.

«Οι ΗΠΑ στέλνουν δύναμη δύο χιλιάδων πεζοναυτών ανοικτά του Ισραήλ και της Γάζας, αν και μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση. Οι στρατιώτες πιθανότατα να αναλάβουν καθήκοντα στον υλικοτεχνικό ή ιατρικό τομέα», γράφει το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Wall Street Journal» επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, δίχως να κατονομάζεται.

🚨JUST IN: U.S. Defense Officials Confirm 2,500 Marines Are En Route to Israel-Gaza-Lebanon Region



Currently En Route:



– Approx 2,500 Marines with the 26th Marine Expeditionary Unit



– USS Bataan



– USS Carter Hall



– USS Mesa Verde



— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 16, 2023





Ο ίδιος ανέφερε ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες δεν προορίζονταν για πολεμικές αποστολές. Αναμένεται να αναπτυχθούν στην ευρύτερη περιοχή της Γάζας και σταθμεύουν τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στο εξωτερικό συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης.

#NEW ⚡️🇮🇱🇺🇸 US official speaking to CNN



– The Navy announced that its rapid response force, consisting of 2,000 US Marines, will be deployed to Israel The official said just because the 2,000 Marines will be in support missions does not mean they will serve in a combat role. — UK Report (@UK_REPT) October 16, 2023

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το αμερικανικό δίκτυο «NBC News», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι τα αμερικανικά στρατεύματα δεν θα αναπτυχθούν απαραίτητα στο Ισραήλ ή τη Γάζα, αλλά σε γειτονικές χώρες για να στηρίξουν την κυβέρνηση του Tελ Αβίβ στον αγώνα κατά της Χαμάς.



Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των ΗΠΑ, Μάικλ ΜακΚόλ, δήλωσε στο CNN ότι, όπως ενημερώθηκε από τον Λευκό Οίκο, η ανάπτυξη αυτή των στρατιωτών έχει αποτρεπτικό ρόλο και όχι να λάβει μέρος στις εχθροπραξίες.



Πάντως, πρόσφατα, η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι δεν σχεδιάζει να στείλει χερσαία στρατεύματα στο Ισραήλ.

«Σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα έχουμε ευθύνη να αντιδράσουμε, πρέπει να αντιδράσουμε», εκτίμησε ο Χαμενεΐ, ενώ πρόσθεσε ότι «οι αξιωματούχοι του σιωνιστικού καθεστώτος θα πρέπει να δικαστούν για τα εγκλήματά τους εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα».

Χθες το βράδυ ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν, προειδοποίησε για το ενδεχόμενο «προληπτικής δράσης του άξονα της αντίστασης» εναντίον του Ισραήλ «τις επόμενες ώρες», καθώς ο ισραηλινός στρατός φαίνεται να ετοιμάζεται για χερσαία επιχείρηση στη Γάζα.

Σύμφωνα με το Ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Αμίρ Αμπντολαχιάν είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία για την κατάσταση στη Γάζα και το Ισραήλ με τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

Εξάλλου, ο Χαμενεΐ επέκρινε «τους αξιωματούχους κάποιων χωρών» που στηρίζουν το Ισραήλ και οι οποίοι κατήγγειλαν ότι η Χαμάς, κατά την επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου, «σκότωσε αμάχους».

«Δεν είναι αλήθεια. Οι άνθρωποι αυτοί στους οικισμούς είναι όλοι τους ένοπλοι. Και ακόμη κι αν ήταν άμαχοι, πόσοι από αυτούς σκοτώθηκαν;», διερωτήθηκε, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι σκοτώνει «αμάχους, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους» στη Γάζα.

