Οικογένειες ομήρων στο Ισραήλ έστησαν ένα τεράστιο τραπέζι για το εβραϊκό δείπνο του Σαββάτου στο Τελ Αβίβ, όσοι και οι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα.

Στο τραπέζι διακρίνονται τσουρέκια, κρασί και κεριά με τις οικογένειες των ομήρων να εμφανίζονται αποφασισμένες να πιέσουν ακόμα περισσότερο την κυβέρνηση του Ισραήλ για την απελευθέρωση των αγαπημένων τους προσώπων.

In @TelAviv , a large Shabbat table was symbolically set up for all those who are missing, held hostage and murdered by Hamas' brutal terrorism. Together with their families, the Jewish National Anthem, Hatikva (Hope) "To be a free people" was sung @kann_news #Israel pic.twitter.com/TK9WEFAT2X

Σε ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του στο Χ το Ισραήλ αναφέρει: «Αυτή την Παρασκευή το βράδυ, πάνω από 100 ισραηλινές οικογένειες θα έχουν μια θέση άδεια στο τραπέζι του Shabbat. Τα αγαπημένα τους πρόσωπα θα συμμετέχουν στο Shabbat ως όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας. Ένα τραπέζι για το Shabbat με τον αριθμό των αγνοουμένων ομήρων τοποθετήθηκε στο κέντρο του Τελ Αβίβ ως φόρος τιμής στους ομήρους και στις οικογένειές τους. Συνεχίστε να προσεύχεστε για τους ομήρους».

This Friday night, over a hundred Israeli families will have a seat empty at their Shabbat table.



Their loved ones, will be bringing in Shabbat as hostages in the Gaza Strip.



A Shabbat table with the number of missing hostages was placed in central Tel Aviv as a tribute to the… pic.twitter.com/Mmnsb5aHVm