Με «λουκέτο» απειλούνται τα τακτικά χειρουργεία του Γ. Παπανικολάου – Στα πρόθυρα της κατάρρευσης οι αναισθησιολόγοι

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Με «λουκέτο» απειλούνται τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου, ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια θεραπευτήρια της Θεσσαλικής και το μοναδικό 4ο βάθμιο στη Βόρεια Ελλάδα. Από τους 26 αναισθησιολόγους που αναφέρονται στο οργανόγραμμα του υπουργείου Υγείας, τους τελευταίους μήνες έχουν απομείνει 9 (7 στα γενικά χειρουργεία, 1 εκπαιδευμένη καρδιοαναισθησιολόγος, 1 αναισθησιολόγος σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια).

Οι εναπομείναντες αναισθησιολόγοι καλύπτουν 10 με 12 εφημερίες το μήνα, από την πανδημία και μετά, με αποτέλεσμα η συνεχής υπερ-εργασία και υπερ-εφημέρευση να τους έχει οδηγήσει σε τέτοια σωματική και ψυχολογική κούραση, με συνέπεια να αυξαίνεται ο κίνδυνος λάθους εις βάρος φυσικά της ασφάλειας και της υγείας του ασθενούς.

Οι αναισθησιολόγοι του Τμήματος με επιστολή τους αναφέρουν ότι από τις 17 Νοέμβριου έως και το τέλος του μήνα τα τακτικά χειρουργεία διακόπτονται εάν δεν ανανεωθούν οι συμβάσεις των 2 ιδιωτών αναισθησιολόγων που έληξαν και ενός ακόμα που λήγει σύντομα και εάν δεν ενισχυθεί άμεσα το Τμήμα με μόνιμο προσωπικό.

Σημειώνεται ότι στο νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου υπάρχουν 10 χειρουργικές κλινικές, δύο εκ των οποίων (Πλαστική εγκαυμάτων και Γναθοπροσωπική χειρουργική), αποτελούν κέντρα αναφοράς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και δέχονται επείγοντα περιστατικά καθημερινά.

Στο σύνολο τους όλες αυτές οι χειρουργικές κλινικές βρίσκονται διασκορπισμένες σε 3 κτίρια τα οποία ουδεμία σύνδεση έχουν μεταξύ τους και η απόσταση τους απαιτεί την μετακίνηση με κάποιο όχημα.

Το αναισθησιολογικό τμήμα καλύπτει επίσης όλες τις υπόλοιπες κλινικές, 3 ΜΕΘ, ΤΕΠ, αιμοδυναμικό εργαστήριο, αξονικός τομογράφος, μαγνητικός τομογράφος, αγγειογράφος, Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Στεφανιαία Μονάδα, ενδοαγγειακή αποκατάσταση ανευρυσμάτων καρωτίδας κα.

Στο «κόκκινο» από τον περασμένο Μάρτιο

Από τον περασμένο Απρίλιο, μετά από αλλεπάλληλες έγγραφες διαμαρτυρίες στη διοίκηση αλλά και στην 3η ΥΠΕ, το προηγούμενο διάστημα, τελικά μετακινήθηκαν από άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης 4 αναισθησιολόγοι και απασχολήθηκε ο καθένας για 1 εβδομάδα, καλύπτοντας αποκλειστικά τακτικά χειρουργεία και όχι εφημερίες.

Τον ίδιο καιρό επίσης καταρτίστηκαν συμβάσεις με 3 ιδιώτες αναισθησιολόγους, 2 εκ των οποίων προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στο καρδιοθωρακοαναισθησιολογικό και 1 στο γενικό τμήμα. Από τις 3 συμβάσεις οι 2 έληξαν και απομένει μία σε ισχύ.

Από τις 25 έως και τις 31 Οκτώβριου οι εφημερίες καλύπτονται με «εντέλλεσθε» από τη διοίκηση του νοσοκομείου προς τους αναισθησιολόγους.

Ωστόσο η διοίκηση γνώριζε ότι τα περιστατικά δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με ασφάλεια από τους εφημερεύοντες γενικούς αναισθησιολόγους που είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Σημειώνεται ότι έως τις 17 Νοέμβριου οι αναισθησιολόγοι θα έχουν εργαστεί το μέγιστο των ωρών που ορίζει ο νόμος ( 60 ώρες την εβδομάδα και 6 εφημερίες).

«Το τμήμα μας προειδοποιεί πως από τις 17/11/2023 έως 30/11/2023 οι εφημερίες μένουν ακάλυπτες από αναισθησιολόγο και αναφέρουν ότι εάν δεν βρεθεί λύση επιφυλασσόμεθα για την εκ νέου διακοπή των τακτικών χειρουργείων».

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