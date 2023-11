LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 2-4

Σε εξέλιξη είναι το ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στο 38ο λεπτό του αγώνα, ο Ζίβκοβιτς άνοιξε το σκορ στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Στο 56ο λεπτό ο Τόμας εκτελεί και κάνει το 0-2 για τον ΠΑΟΚ και στο 66′ δίνει μεγαλύτερο προβάδισμα πετυχαίνοντας το 0-3.

Ο θρίαμβος για τον ΠΑΟΚ συνεχίζεται καθώς στο 78ο λεπτό, ο Οζντόεφ κάνει το 0-4!

Ο Φορτούνης έκανε το 1-4 για τον Ολυμπιακό στο 86′ ενώ στο 98′ ο Μασούρας με μια κεφαλιά πετυχαίνει το 2-4.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη 2η θέση με 21 βαθμούς και στο -4 από την κορυφή ενώ ο ΠΑΟΚ είναι στην 4η θέση με 17 βαθμούς.

Για την ιστορία, να σημειωθεί πως το αποψινό είναι το 70ο ματς μεταξύ των δύο ομάδων με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό και σε επίπεδο πρωταθλήματος, με τους Πειραιώτες να έχουν συνολικά 48 νίκες έναντι των 12 του ΠΑΟΚ ενώ 9 ματς έληξαν ισόπαλα.

Υπενθυμίζεται πως την ερχόμενη Πέμπτη τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο ΠΑΟΚ έχουν ευρωπαϊκά ματς. Οι ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Γουέστ Χαμ για τους ομίλους του Europa League και ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Αμπερντίν για τους ομίλους του Conference League.

Στο σημερινό αγώνα, ο ισπανός τεχνικός Ντιέγκο Μαρτίνεθ επιλέγει για τον Ολυμπιακό τη διάταξη 4-3-3. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα 4-2-3-1 με τον Αλεξανδρόπουλο σε ρόλο δεκαριού, που θα αλλάζει σε 4-3-3 σε άμυνα.

🔴⚪️ Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAOK is powered by @Stoiximan!#Olympiacos #slgr #OLYPAOK #Stoiximan pic.twitter.com/8SdXB5G7IL