Μπορεί να έχει καταφέρει να αναδείξει το “All I Want For Christmas Is You” στο απόλυτο συνώνυμο των Χριστουγέννων και της παγκόσμιας εορταστικής περιόδου, όμως, η τεράστια αυτή επιτυχία δεν αποτελεί το αγαπημένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Mariah Carey.

Η αυτοαποκαλούμενη «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» αποκάλυψε στο επεισόδιο της Τετάρτης του The Jennifer Hudson Show τις αγαπημένες της χριστουγεννιάτικες ταινίες και τραγούδια. Και η απάντηση της – δικαιωματικά – ξάφνιασε αρκετούς.

Το αγαπημένο μου χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών είναι η εκδοχή του [The] Christmas Song του Nat King Cole – αυτό είναι το αγαπημένο μου”, είπε η 54χρονη Carey στην οικοδέσποινα Jennifer Hudson, η οποία σημείωσε: “Αυτό ήταν το αγαπημένο της γιαγιάς μου”.

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι “δεν αφήνει κανέναν να ακούσει τίποτα άλλο εκτός από χριστουγεννιάτικη μουσική” κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων – και ότι ακόμη και οι «ταινίες πρέπει να έχουν σχέση με τα Χριστούγεννα».

«Έχετε κάποια αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ταινία;» ρώτησε σε λογική συνέχεια η Hudson. «Λοιπόν, λατρεύω το Elf. Πρέπει να το πω αυτό», αποκάλυψε η ντίβα της μουσικής σκηνής. «Και μετά μου αρέσει το Miracle on 34th Street, το αυθεντικό. Είναι παλιότερη, αλλά έχει κάτι το ιδιαίτερο”.

Η Hudson σημείωσε ότι το δικό της αγαπημένο είναι το Home Alone. «Ναι, όλοι αγαπούν το Home Alone!» είπε η Mariah. Ωστόσο, το χριστουγεννιάτικο πνεύμα της θρυλικής τραγουδίστριας και μητέρας δύο παιδιών δεν επεκτείνεται μόνο στη μουσική και τις ταινίες. Η Carey είπε ότι της αρέσει επίσης να φροντίζει να νιώθει το σπίτι της σαν γιορτή, και αυτό περιλαμβάνει την ύπαρξη πολλών χριστουγεννιάτικων δέντρων σε όλο το σπίτι της.

«Στο κύριο μέρος του σπιτιού, θα υπάρχει ένα ωραίο, ψηλό χριστουγεννιάτικο δέντρο με χρυσό και ασήμι – όχι πραγματικό χρυσό», εξήγησε η Carey. «Μετά έχω ένα μικρότερο δέντρο με πολύχρωμα φώτα, σαν το δέντρο του Charlie Brown, με κάποια στολίδια που μου έφτιαξαν οι θαυμαστές μου και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα».

Διαβάστε επίσης:

Η ανάρτηση της Νατάσας Μποφίλιου για την επέτειο του Πολυτεχνείου – «Για το ψωμί, για την παιδεία, για την ελευθερία» (Video)

Ο μεγιστάνας της ραπ, Sean “Diddy” Combs, κατηγορείται για βιασμό από την τραγουδίστρια Cassie

«Φόνισσα»: Η επίσημη πρεμιέρα και το μήνυμα της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη για τον σεξισμό και την έμφυλη βία