Γάζα: Τη μεγαλύτερη σήραγγα της Χαμάς, υποστηρίζει ότι ανακάλυψε το Ισραήλ (Video)

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι ανακάλυψε στη διάρκεια της επίθεσής του τη μεγαλύτερη σήραγγα που έχει κατασκευαστεί ποτέ από τη Χαμάς κάτω από τη Λωρίδα της Γάζας και η οποία εκβάλλει μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από το έδαφός του.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που έλαβε άδεια να μεταβεί στο σημείο διαπίστωσε πως οι διαστάσεις της είναι τέτοιες ώστε να μπορούν να κυκλοφορήσουν μέσα σε αυτήν μικρά οχήματα.

The IDF reveals footage obtained from the Gaza Strip showing senior Hamas commander Muhammed Sinwar, the brother of Hamas leader Yahya Sinwar, in a car driving through the major tunnel revealed earlier today by the military. pic.twitter.com/PPr0jOSKSp