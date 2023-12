Κολωνία: Αφαιρέθηκε μνημείο της Γενοκτονίας των Αρμενίων μετά από πιέσεις τούρκων εθνικιστών

Διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αφαίρεση μνημείου προς τιμής της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την πόλη της Κολωνίας στη Γερμανία.

Σύμφωνα με το κουρδικό πρακτορείο ειδήσεων Firat News Agency, στην πόλη της Κολωνίας ζει ένας μικρός αριθμός Αρμενίων ωστόσο η περιοχή αποτελεί έδρα της φιλοτουρκικής οργάνωσης «Εθνικό Όραμα».

The #Turkish diaspora achieved a decision from the mayor of Cologne Henrietta Recker to dismantle the #Armenia/n Genocide memorial.



The authorities decided to erect a monument "against racism and for human rights" in place of the Armenian memorial.#Türkiye👏🏻🇹🇷



There is an… pic.twitter.com/AR5kKgp8wI