Βρυξέλλες: Αιφνιδιαστική στάση εργασίας στο αεροδρόμιο – Εγκλωβισμένοι έλληνες ταξιδιώτες

Απίστευτη ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό έχει προκαλέσει η αιφνιδιαστική και απροειδοποίητη στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

Ανάμεσα στους ταξιδιώτες που έχουν εγκλωβιστεί στο αεροδρόμιο είναι και αρκετοί Έλληνες.

Ειδικότερα, από την στάση εργασίας επηρεάστηκαν οι απογευματινές πτήσεις ενώ σε ανακοίνωση του βελγικού αεροδρομίου επισημαίνεται: «Η ξαφνική απεργία θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις. Λυπούμαστε για τον αντίκτυπο αυτής της ενέργειας. Περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις στην ιστοσελίδα μας».

Due to an unannounced strike at skeyes, air traffic control, there are no flights between 6pm and 8pm. This will lead to delays and possible cancellations. We regret the impact of this action. More information and updates on our website https://t.co/0FcxF5KJVA