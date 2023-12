Σερ: Στα δικαστήρια με τον γιο της – Ζητά την πλήρη κηδεμονία του λόγω χρήσης ναρκωτικών

Νομικές διαδικασίες για την απόκτηση της κηδεμονίας της περιουσίας του γιου της, του γιου της, Elijah Blue Allman έχει ξεκινήσει η Σερ, λόγω της έντονης ανησυχίας της για τη μάχη που εκείνος δίνει με τον εθισμό.

Σύμφωνα με τα νομικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του Page Six, το αίτημα της τραγουδίστριας είναι αν γίνει ο μοναδικός κηδεμόνας, επικαλούμη ότι ο γιος της αδυνατεί τόσο να φροντίσει τον εαυτό του όσο και να διαχειριστεί τα οικονομικά του, εξαιτίας της χρήσης ναρκωτικών.

