Παγκόσμια ημέρα Ραδιοφώνου: Αφιερώματα από τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ – Στην Τεχνόπολη το συνέδριο «All things radio»

Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα για το ραδιόφωνο στη χώρα μας, το συνέδριο «All things radio 2024» , άνοιξε πριν από λίγο τον κύκλο εργασιών του στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων με τη διοργάνωση της ΕΙΙΡΑ και την υποστήριξη της ΑΕΜΑΡ.

Κορυφαίοι ομιλητές από το εξωτερικό, και συγκεκριμένα από το RadioCenter UK, το Asssociation of European Radios (AER), το Association of Television & Radio Sales Houses (EGTA), το Association of Commercial Radios in Finland (RadioMedia), το Radioplayer Worlwide και το Cannes Lions international Festival of Creativity, συνομιλούν με στελέχη του ραδιοφώνου, των μίντια γενικότερα, της διαφήμισης, της έρευνας και των διαφημιζόμενων εμπορικών επιχειρήσεων, για μια σειρά από θέματα τα ποία απασχολούν το Μέσο.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στο «All Things Radio» είναι η δύναμη του ραδιοφώνου, οι διεθνείς τάσεις και οι καινοτομίες σε αυτό, τα best practices στην αποτελεσματικότητα, ευρήματα ευρωπαϊκών ερευνών, η δημιουργικότητα στις καμπάνιες και το ψηφιακό μέλλον του μέσου.

Ταυτόχρονα είναι στον «αέρα» από όλες τις συχνότητες της ΕΡΑ αφιερώματα στα οποίο συμμετέχουν και οι περιφερειακοί ραδιοσταθμοί της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ενώ στο ertecho έχουν ανέβει το νέο επεισόδιο της σειράς Flashback, σε παραγωγή και παρουσίαση του Φώτη Απέργη, για το πιο «θερμό μέσο» μαζικής επικοινωνίας, μεσ’ από επιλεγμένες ιστορικές καμπές, αλλά και από τη σύγχρονη, ραγδαία τεχνολογική εξέλιξή του.

Επίσης υπάρχουν δύο «ραδιοπειρατικά» επεισόδια από τη σειρά Istorima.

Το ένα τιτλοφορείται «Ο Άγνωστος Χ». Η αφήγηση ταξιδεύει πίσω στη δεκαετία του ’70, στον Πύργο της Τήνου, όταν ένας φοιτητής γλυπτικής ανοίγει τον πειρατικό σταθμό «Ο Άγνωστος Χ».

Πόσα διαφορετικά είδη μουσικής χωράνε σε ένα μουσικό πρόγραμμα; Πώς οι αφιερώσεις οδηγούν σε καβγάδες και χωρισμούς; Και πόσο άγνωστος ήταν τελικά στο νησί «Ο Άγνωστος Χ»;

Το άλλο με τίτλο «Άκης, ο κυβερνήτης: Ένας ραδιοπειρατής θυμάται», έχει τις αναμνήσεις του ραδιοπειρατή Κυριάκου Πανταζίδη στα Μεσαία. «Εδώ Ξάνθη» αντηχούσε στον «αέρα» η φωνή του μέσα από αυτοσχέδιους πομπούς που εξέπεμπαν στα MW.

Στα αξιοσημείωτα το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Το ραδιόφωνο του μίσους και τα φαντάσματα της Ρουάντας» του Θωμά Σίδερη για τον κομβικό ρόλο που διαδραμάτισε ο ραδιοφωνικός σταθμός Radio Television Libre des Mille Collines (RTLM) (ραδιόφωνο των «χιλίων λόφων») στα εγκλήματα, στη διάρκεια του Εμφύλιου στη χώρα. Αναλυτικά στοιχεία για τα αφιερώματα με ένα κλικ εδώ

Στη γιορτή συμμετέχει και το Αρχείο της ΕΡΤ εστιάζοντας στο παρελθόν, το παρόν, αλλά και στο δυναμικό μέλλον του μέσου με το αφιέρωμα «Ραδιόφωνο: ένας αιώνας ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης»

Πρόκειται για ένα τεκμήριο με σπάνιο υλικό από την ιστορία των ραδιοφωνικών σίριαλ, τα οποία αποτελούσαν ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στη σχέση του ραδιοφώνου με το κοινό του.

