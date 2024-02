Πόλεμος στην Ουκρανία: Στα χέρια των Ρώσων η πόλη – κλειδί Αβντιίβκα

Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη της ουκρανικής πόλης Αβντιίβκα, μετά την απόσυρση από εκεί των ουκρανικών δυνάμεων, όμως η Μόσχα επεσήμανε ότι κάποιοι ουκρανοί στρατιώτες παραμένουν κλεισμένοι στο τεράστιο εργοστάσιο παραγωγής οπτάνθρακα (κοκ) και χημικών προϊόντων που βρίσκεται στην περιοχή.

Η πτώση της Αβντιίβκα αποτελεί τη σημαντικότερη νίκη για τη Ρωσία, μετά την κατάκτηση της Μπαχμούτ τον Μάιο του 2023 και σημειώνεται σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου έπειτα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Intensifying Battles Across Fronts



🪖Chasiv Yar, brace yourselves. A significant portion of Russian capable forces from Avdiivka is being temporarily redirected towards the Zaporizhzhia direction.



In Bohdanivka, the heat’s been on for a while, but we’re holding the line.… pic.twitter.com/0UOLzKJRtx