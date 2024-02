Μάρτιος στην COSMOTE TV με το ιστορικό δράμα «A Gentleman in Moscow» με τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ

Πρεμιέρα για τo spin-off του «The Good Wife», «Elsbeth»

Ο Μάρτιος μπαίνει δυναμικά στην COSMOTE TV με την τηλεοπτική μεταφορά του παγκόσμιου best-seller «A Gentleman in Moscow», με τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ (Moulin Rouge!, Star Wars, Fargo, Trainspotting). Στο νέο του τηλεοπτικό βήμα, ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός ενσαρκώνει τον Κόμη Αλεξάντερ Ροστόφ, ο οποίος μετά τη Ρωσική Επανάσταση εξορίζεται από ένα σοβιετικό δικαστήριο σε μια σοφίτα ενός ξενοδοχείου και απειλείται με θάνατο σε περίπτωση που βγει έξω από αυτό. Στο πλάι του Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, η Μαίρη Ελίζαμπεθ Γουίνστεντ (Fargo).

Στην ατζέντα του μήνα ξεχωρίζει, επίσης, η spin-off σειρά του «The Good Wife», «Elsbeth», από τους Μισέλ και Ρόμπερτ Κινγκ (The Good Wife, The Good Fight). Όπως μαρτυρά ο τίτλος, στο επίκεντρο της νέας ιστορίας του επιτυχημένου συγγραφικού διδύμου είναι η εκκεντρική δικηγόρος Έλσμπεθ, που υποδύεται η βραβευμένη με Emmy Κάρι Πρέστον (The Good Wife, True Blood). Πρεμιέρα τον Μάρτιο στην COSMOTE TV θα κάνει και το αστυνομικό «Catch Me A Killer», που αφηγείται την αληθινή ιστορία της πρώτης ειδικού σκιαγράφησης χαρακτήρα των κατά συρροή δολοφόνων στη Νότια Αφρική. Νέα άφιξη στην COSMOTE TV αποτελεί και η σειρά του BBC «Blackshore» με τον Ρόρι Κίναν (Reign of Fire, The Brothers Grimsby), το «Passenger» από τους δημιουργούς του «Chernobyl», καθώς και ο 5ος κύκλος του αστυνομικού «The Bay».

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά την προβολή του στα κανάλια της COSMOTE TV (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο για θέαση οποιαδήποτε στιγμή μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της. Στον ίδιο κατάλογο θα διατεθούν και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών που επιστρέφουν με νέα επεισόδια.

Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες του Μαρτίου:

Elsbeth

Η Έλσμπεθ Τασιόνι είναι μια έξυπνη, αλλά αντισυμβατική δικηγόρος, που χάρη στην οξυδέρκειά της κάνει παρατηρήσεις που οδηγούν στη σύλληψη εγκληματιών. Όταν η Έλσμπεθ αποφασίζει να εγκαταλείψει τη δικηγορική της καριέρα στο Σικάγο, γίνεται σύμβουλος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, συναγωνιζόμενη τον αρχηγό Βάγκνερ (Γουέντελ Πιρς – The Wire, Suits).

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Παρασκευή 1/3, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

Catch Me A Killer

Η σειρά, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Μίκι Πιστόριους, διαδραματίζεται στη Νότια Αφρική στα μέσα της δεκαετίας του 1990, με πρωταγωνίστρια την ίδια την Μίκι, την περίοδο που εντάσσεται σε μια ομάδα που καταδιώκει διαβόητους κατά συρροή δολοφόνους. Πρώτη της υπόθεση είναι ο επονομαζόμενος «Στραγγαλιστής του Σταθμού», που άφησε στο πέρασμά του 22 νεκρά αγόρια. Την Μίκι υποδύεται η Σάρλοτ Χόουπ (The Spanish Princess, Game of Thrones).

Πρεμιέρα: Σάββατο 9/3, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Blackshore

Η σειρά ακολουθεί την ντετέκτιβ Φία Λούσι, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πειθαρχικές διώξεις για επίθεση εις βάρος ενός βίαιου εγκληματία. Όταν η ίδια επιστρέψει στη γενέτειρά της, ξεκινά να ερευνά την εξαφάνιση μιας ξενοδόχου και παιδικής της φίλης, φέρνοντας στην επιφάνεια πολλά μυστικά από το παρελθόν.

Πρεμιέρα: Κυριακή 10/3, 23:00, COSMOTE SERIES HD.Αμέσως μετά την προβολή, όλα τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα on demand.

The Bay (5η σεζόν)

Η αστυνομία του Μόρκαμπ αναλαμβάνει και πάλι δράση, όταν μια 23χρονη φοιτήτρια βρίσκεται νεκρή στην άκρη του λιμανιού της περιοχής. Τότε, παραμερίζοντας τη θλίψη της για τον θάνατο του πατέρα της, η ντετέκτιβ Τζεν Τάουνσεντ (Μάρσα Τόμασον) επιστρέφει στα επαγγελματικά της καθήκοντα για να στηρίξει τη διχασμένη οικογένεια της νεκρής κοπέλας.

Πρεμιέρα: Σάββατο 23/3, 21.00, COSMOTE SERIES HD.

Passenger

Όταν μια σειρά από παράξενα γεγονότα και συγκλονιστικά εγκλήματα κατακλύζουν την πόλη Τσάντερ Βέιλ, οι κάτοικοι της περιοχής καταφεύγουν σε κοντόφθαλμες θεωρίες και κατηγορίες σε εξωτερικούς παράγοντες. Όμως, για την πρώην ντετέκτιβ Ρίγια Ατζούνουα (Γούνμι Μοσάκου – Loki) τίποτα δεν βγάζει νόημα. Στην προσπάθειά της να δώσει εξήγηση για όλα όσα συμβαίνουν, παρασύρεται σε έναν κόσμο που δεν μοιάζει σε τίποτα με όσα είχε βιώσει στον παρελθόν.

Πρεμιέρα: Σάββατο 30/3, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

A Gentleman in Moscow

Ο Κόμης Αλεξάντερ Ροστόφ γλιτώνει την εκτέλεση, αλλά εξορίζεται από ένα σοβιετικό δικαστήριο στη σοφίτα του πανάκριβου ξενοδοχείου Μετροπόλ. από το οποίο δεν μπορεί να βγει γιατί θα τιμωρηθεί με θάνατο. Καθώς εκτυλίσσονται μερικές από τις πιο ταραχώδεις δεκαετίες της ρωσικής ιστορίας, ο Ροστόφ χτίζει μια νέα ζωή στην απομόνωσή του, ανακαλύπτοντας την πραγματική αξία της φιλίας, της οικογένειας και του έρωτα. Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Σάββατο 30/3, 22.00, COSMOTE SERIES HD