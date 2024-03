Super League: Δείτε live την εξέλιξη των αγώνων της 26ης αγωνιστικής

Με εκτός έδρας δοκιμασίες για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό ολοκληρώνεται σήμερα η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Super League. Εντός έδρας, αντίθετα, υποχρέωση έχει ο Ολυμπιακός για την 26η αγωνιστική.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα (4/3) θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των Play Off (15:00) και των Play Out (15:15).

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για το ματς με τον Άρη που αφενός ηττήθηκε με 2-0 στη Λεωφόρο, βάζοντας τέλος στο αήττητο σερί πέντε αγωνιστικών (3-2-0 με 6-1 γκολ), αφετέρου έχει να σκέφτεται τη ρεβάνς με τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με φόντο την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου.

Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 15ο λεπτό με τον Άμραμπατ να εκτελεί εύστοχα και να κάνει το 0-1.

O Άρης ισοφάρισε στο 44ο λεπτό με τον Φετφατζίδη κάνοντας το 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης, κάνει την ανατροπή με τον Σαβέριο να κάνει το 2-1.

Λίγο αργότερα, ισοφαρίζει ο Άρης με τον Βίντα να κάνει το 2-2 στο 55′.

Η ΑΕΚ παίρνει εκ νέου προβάδισμα στο 67′ όταν ο Πόνσε με δυνατή κεφαλιά έκανε το 2-3.

Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μορόν εκτέλεσε εύστοχα για τον Άρη και ισοφάρισε κάνοντας το 3-3.

Ο δεύτερος ΠΑΟΚ βρίσκεται στη Λαμία που… πλέει σε πελάγη ευτυχίας μετά την εξασφάλιση της ιστορικής συμμετοχής στα Play Off. Οι «ασπρόμαυροι», μετά τις νίκες σε Αγρίνιο (1-3) και Σέρρες (0-2), ευελπιστούν να… τριτώσει το καλό.

Χωρίς αποτέλεσμα έκλεισε το πρώτο ημίχρονο ενώ στο ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ με τον Τάισον να κάνει το 0-1.

Στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπάμπα έκανε το 0-2 για τον ΠΑΟΚ.

Όπως δεν τρίτωσε το κακό για τον Παναθηναϊκό που, μετά τις ισοπαλίες με Λαμία (2-2) και Κηφισιά (1-1), εκμεταλλεύτηκε το «Απόστολος Νικολαΐδης», κερδίζοντας τον Άρη. Το εμπόδιο του ΟΦΗ στο Ηράκλειο δεν είναι εύκολο, αν κι οι Κρητικοί γνώρισαν στον Βόλο (3-1) την πρώτη ήττα με τον Τραϊανό Δέλλα στον πάγκο.

Στο 21′, ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ με τον Χιμένεθ κάνοντας το 1-0.

Στο 35′ ο Ιωαννίδης έκανε το 1-1 για τον Παναθηναϊκό.

Λίγο πριν το φινάλε, στο 81′, ο ΟΦΗ με εκτέλεση του Ισέκα κάνει το 2-1.

Δύο λεπτά αργότερα, στο 83′, ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει 2-2 με γκολ του Σπόραρ,

Απτόητος με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συνεχίζει ο Ολυμπιακός που πήρε από το CAS και τον ένα βαθμό που του είχε αφαιρεθεί. Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοδοξούν να κάνουν το 6×6 με τον Ισπανό κόουτς στον πάγκο και να διατηρηθούν κοντά στην πρώτη τριάδα κι είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί κόντρα στον Βόλο, παρά την πρώτη νίκη των Θεσσαλών έπειτα από 10 αγωνιστικές.

Στο 27′ ο Ελ Κααμπί κάνει το 1-0 για τον Ολυμπιακό.

Στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων του α’ ημιχρόνου, ο Ελ Κααμπί έστειλε ξανά την μπάλα στα δίχτυα του Κόβατς και έκανε το 2-0 για τον Ολυμπιακό.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός με τον Γιόβετιτς έκανε το 3-0 στο 88ο λεπτό.

Πριν την εκπνοή του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ποντένσε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ωστόσο δεν μέτρησε το γκολ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Βόλο ΝΠΣ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Volos NFC is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYVOL #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/4nNNFNQBHo