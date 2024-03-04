Με δυναμική παρουσία και έναν μεγάλο διαγωνισμό η Protergia στην έκθεση Renewable EnergyTech

Στις 7-8 και 9 Μαρτίου η Protergia θα δώσει δυναμικό παρόν στην έκθεση Renewable Energy Tech στη Helexpo στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα στο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand C12 οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις πρωτοποριακές υπηρεσίες και τα καινοτόμα προϊόντα ενέργειας που παρέχει η Protergia και να συμμετάσχουν σε 1 μοναδικό διαγωνισμό!

Η Renewable EnergyTech είναι η πρώτη διεθνούς προσανατολισμού έκθεση που οργανώνεται στην Ελλάδα και αφορά στην αγορά της πράσινης και έξυπνης ενέργειας.

Η Protergia θα βρίσκεται εκεί, για να παρουσιάσει την ευρεία γκάμα των «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών της όπως: την πρωτοποριακή υπηρεσία ηλεκτροκίνησης Chargespot, προγράμματα που αξιοποιούν μοναδικά τη δύναμη του ήλιου προς όφελος των καταναλωτών, όπως τα Protergia Sun SaveBusiness και το Protergia Helios Value, αλλά και την φιλόδοξη technology startup- Avocado. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνει πως το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ενεργειών της είναι μια από τις σταθερές της προτεραιότητες.

Στο πλαίσιο της έκθεσης η Protergia διοργανώνει έναν μεγάλο διαγωνισμό με δώρο μια ξεχωριστή εμπειρία ηλεκτροκίνησης. Συγκεκριμένα, ένας τυχερός θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα 3ήμερο με ένα premium ηλεκτρικό αυτοκίνητο με απεριόριστες δωρεάν φορτίσεις στο δίκτυο Chargespot το οποίο διαθέτει πάνω από 1.000 σημεία φόρτισης.