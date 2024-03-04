search
ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 12:05
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.03.2024 14:56

Με δυναμική παρουσία και έναν μεγάλο διαγωνισμό η Protergia στην έκθεση Renewable EnergyTech

04.03.2024 14:56
protergia

Στις 7-8 και 9 Μαρτίου η Protergia θα δώσει δυναμικό παρόν στην έκθεση Renewable Energy Tech στη Helexpo στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα στο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand C12 οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις πρωτοποριακές υπηρεσίες και τα καινοτόμα προϊόντα ενέργειας που παρέχει η Protergia και να συμμετάσχουν σε 1 μοναδικό διαγωνισμό!

Η Renewable EnergyTech είναι η πρώτη διεθνούς προσανατολισμού έκθεση που οργανώνεται στην Ελλάδα και αφορά στην αγορά της πράσινης και έξυπνης ενέργειας.

Η Protergia θα βρίσκεται εκεί, για να παρουσιάσει την ευρεία γκάμα των «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών της όπως: την πρωτοποριακή υπηρεσία ηλεκτροκίνησης Chargespot, προγράμματα που αξιοποιούν μοναδικά τη δύναμη του ήλιου προς όφελος των καταναλωτών, όπως τα Protergia Sun SaveBusiness και το Protergia Helios Value, αλλά και την φιλόδοξη technology startup- Avocado. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνει πως το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ενεργειών της είναι μια από τις σταθερές της προτεραιότητες.

Στο πλαίσιο της έκθεσης η Protergia διοργανώνει έναν μεγάλο διαγωνισμό με δώρο μια ξεχωριστή εμπειρία ηλεκτροκίνησης. Συγκεκριμένα, ένας τυχερός θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα 3ήμερο με ένα premium ηλεκτρικό αυτοκίνητο με απεριόριστες δωρεάν φορτίσεις στο δίκτυο Chargespot  το οποίο διαθέτει πάνω από 1.000 σημεία φόρτισης.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kakokairia xioni 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο για τριήμερο κύμα ψύχους από το απόγευμα – Πού θα χιονίσει

tsoukalas_2304_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Σήμερα θυμήθηκε την αξία του διεθνούς δικαίου»

karystianou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού για νέο φορέα: «Το σύστημα με εξώθησε» – «Με προβληματίζει η αντίδραση ορισμένων συγγενών»

metsovo
ΕΛΛΑΔΑ

«Είδαν άσπρη μέρα» σε πολλές περιοχές της Ελλάδας – Εντυπωσιακές εικόνες από Αράχωβα, Ιωάννινα, Ναυπακτία (Video)

kakokairia coral xioni kryo – new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται έκτακτο δελτίο από ΕΜΥ για την ψυχρή εισβολή – Η ανάρτηση Κολυδά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

santorini-ifaisteio
ΕΛΛΑΔΑ

Κολούμπο: Τι μας διδάσκει το τσουνάμι του 1650 και πόσο έτοιμη είναι σήμερα η Σαντορίνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 12:04
kakokairia xioni 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο για τριήμερο κύμα ψύχους από το απόγευμα – Πού θα χιονίσει

tsoukalas_2304_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Σήμερα θυμήθηκε την αξία του διεθνούς δικαίου»

karystianou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού για νέο φορέα: «Το σύστημα με εξώθησε» – «Με προβληματίζει η αντίδραση ορισμένων συγγενών»

1 / 3