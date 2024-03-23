Μακελειό στη Ρωσία: Ποια είναι η ISIS Κορασάν που ανέλαβε την ευθύνη – Τα «χτυπήματα» στην Καμπούλ και η αντι-δυτική ρητορική

Στο ανατολικό Αφγανιστάν, πριν από 10 χρόνια, δημιουργήθηκε η οργάνωση που ανέλαβε την ευθύνη για το μακελειό στη Μόσχα.

Η Σουνιτική οργάνωση, που άφησε πίσω της περισσότερους από 143 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, στελεχώθηκε από 4 – 6 χιλιάδες πρώην μαχητές της αλ Κάιντα και των Ταλιμπάν το 2014. Όσους απέμειναν δηλαδή μετά την ήττα του Ισλαμικού κράτους στη Συρία το 2019.

Η ISIS Κορασάν -το όνομα της οποία προσδιορίζεται γεωγραφικά στην περιοχή του Κορασάν και εκτείνεται ανάμεσα στο σημερινό Ιράν, το Αφγανιστάν έως το Πακιστάν- έχει ως στόχο την ίδρυση Ισλαμικού Χαλιφάτου με το νόμο της Σαρία.

Το 2021 και το 2022 η οργάνωση ήταν πολύ ενεργή σε αυτές τις περιοχές, ειδικά στο Αφγανιστάν στοχεύοντας στην ηγεσία του, τους Ταλιμπάν, έχοντας και άλλες επιθέσεις στο ενεργητικό της. Τον Σεπτέμβριο του 2022, η οργάνωση είχε αναλάβει την ευθύνη για τη φονική επίθεση αυτοκτονίας στη ρωσική πρεσβεία της Καμπούλ. Το 2021, είχε αναλάβει την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ το 2021, σκοτώνοντας 13 αμερικανούς στρατιώτες και πολλούς αμάχους, κατά τη διάρκεια της χαοτικής αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα.

Όπως και η ISIS, η ISIS Κορασάν έχει αντι-δυτική ρητορική. Ωστόσο, δεν είχε πραγματοποιήσει χτύπημα στην Ευρώπη και είναι η πρώτη φορά που «χτυπά» τόσο μακριά, στη Μόσχα.

Στο στόχαστρο των επιθέσεών τους έχουν βρεθεί στο παρελθόν Αμερικανοί και Αφγανοί στρατιώτες, αλλά και εκατοντάδες άμαχοι πολίτες. Συχνά καταγράφουν τις φρικαλέες ενέργειές τους σε βίντεο που τραβούν με τα κινητά τους και κατόπιν διακινούν… πανηγυρίζοντας στα social media.

Ένα ιδιαίτερα σοκαριστικό κλιπ που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2017 αφορούσε την εκπαίδευση των ανήλικων παιδιών που είχε στρατολογήσει η ομάδα και έδειχνε δύο από τα αγόρια (ντυμένα στα μαύρα και εμφανώς μικρότερα από 12 ετών) να εξαναγκάζουν τρομοκρατημένους αιχμαλώτους να γονατίζουν στο έδαφος.

