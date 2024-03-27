Γιατί γέμισε το Λίβερπουλ με γλάρους XL (Photos)

Θυμίζει το θρίλερ του Χίτσκοκ «Τα Πουλιά», αλλά είναι η καθημερινότητα στο Λίβερπουλ. Οι κάτοικοι του αγγλικού λιμανιού λένε πως η πόλη τους έχει «καταληφθεί» από γλάρους, τους οποίους μάλιστα αποκαλούν «γλάρους XL».

Οι κάτοικοι του Λίβερπουλ παρατηρούν ότι οι γλάροι γίνονται ολοένα και πιο μεγάλοι καθώς τρέφονται πλέον από τα σκουπίδια στην πόλη.

Το δημοτικό συμβούλιο ξοδεύει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για να καθαρίζει τους δρόμους και φέτος το ποσό αυτό αυξήθηκε κατά 50% για να βελτιωθεί περαιτέρω η κατάσταση στην καθαριότητα, αφού δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να διώξουν τους γλάρους από τους δρόμους της πόλης.

Η δημοτική αρχή άρχισε εκστρατεία την οποία ονόμασε «Καθαρή Άνοιξη», στο πλαίσιο της οποίας μαθητές σχολείων και ομάδες πολιτών θα αναλάβουν την καθαριότητα σε πάρκα και πλατείες.

Σε κάποια σημεία της πόλης, όπως στην οδό Old Hall Street, οι γλάροι εμφανίζονται από το πουθενά μόλις εντοπίσουν κάποιον να περπατάει με φαγητό στο χέρι και το αρπάζουν…

Ο Φιλ Μέρφι, κάτοικος της περιοχής, λέει «πως αυτό που είναι απίστευτο είναι το μέγεθός τους, είναι τεράστιοι».

Το ζήτημα όμως είναι πως έγιναν τόσο «τεράστιοι» οι γλάροι: όσο υπάρχουν σκουπίδια και απορρίμματα στους δρόμους, τόσο τα πουλιά συνηθίζουν να αναζητούν τροφή μέσα στον αστικό ιστό και όχι στην θάλασσα. Και τελικά είναι η ανθρώπινη συμπεριφορά και η κουλτούρα της απόρριψης σκουπιδιών παντού, που προκάλεσε αλλαγές και στις συνήθειες των γλάρων.

Η Λόρα Ρόμπερτσον-Κόλινς δήλωσε στην Liverpool ECHO ότι «πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στους γλάρους: Γιατί να προσπαθούν να βρουν τροφή σε μία θάλασσα που τυγχάνει υπεραλίευσης, όταν μπορούν να έρθουν στην πόλη για πατάτες και κεμπάμπ;»

«Προσαρμόστηκαν… Αυτά είναι συμπτώματα των δικών μας συνηθειών, της κουλτούρας του γρήγορου φαγητού, που καταλήγει να αφήνει απορρίμματα και χάος σε όλους τους δρόμους», πρόσθεσε η Λόρα Ρόμπερτσον- Κόλινς.

Κάποιοι κάτοικοι του Λίβερπουλ αντιμετωπίζουν το φαινόμενο με χιούμορ και έχουν φτιάξει διάφορες φωτογραφίες στο διαδίκτυο με συνθήματα όπως : «πρώτης ποιότητας γλάροι, μόνο στο Λίβερπουλ»

