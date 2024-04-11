Χ. Σαχίνης: “Η Αθήνα έχει ένα από τα καλύτερα πόσιμα νερά στον κόσμο”

Η ΕΥΔΑΠ επενδύει συνεχώς στην πρόληψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα την υδροδότηση σε εκατομμύρια καταναλωτές με καθαρό και φθηνό νερό, χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος.

Στο πλαίσιο του 9ου Delphi Economic Forum και κατά τη παρέμβασή του στη συζήτηση με θέμα “Water: A Shared Resource, a Growing Challenge”, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ κ. Χάρης Σαχίνης αναφέρθηκε στο υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό στην Αθήνα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η ΕΥΔΑΠ παρέχει το δεύτερο φθηνότερο νερό παγκοσμίως, σύμφωνα με το Global Water Intelligence, ενώ κατατάσσεται στην πρώτη θέση αναφορικά με την ποιότητα νερού μεταξύ 180 χωρών παγκοσμίως, σύμφωνα με τον δείκτη Περιβαλλοντικών Επιδόσεων του Πανεπιστημίου Yale».

Ο κ. Σαχίνης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα επενδύσεων που πραγματοποιεί η ΕΥΔΑΠ με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής με εντεινόμενο το φαινόμενο της ξηρασίας, ώστε η ΕΥΔΑΠ να εξασφαλίσει την αδιάκοπη παροχή υψηλής ποιότητας νερού σε χαμηλή τιμή στους καταναλωτές.

«Έχοντας λοιπόν την ευθύνη για 5 εκατ. καταναλωτές, έχουμε εδώ και χρόνια αναπτύξει μοντέλα που εξετάζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Προχωράμε σε προληπτικά μέτρα για την ξηρασία με μια σειρά από σημαντικές επενδύσεις σε όλα τα πεδία, όπως η αντικατάσταση των παλαιών δικτύων, για τον περιορισμό των διαρροών, η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και η κατασκευή των νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ανατολική Αττική, τα οποία θα εξασφαλίζουν τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα με νερό επαναχρησιμοποίησης για την άρδευση των καλλιεργειών. Παράλληλα, έχουμε αναπτύξει ένα άμεσο πλάνο για την αντιμετώπιση περιπτώσεων παρατεταμένης ξηρασίας, όπως η επιστράτευση του ταμιευτήρα της Υλίκης, εναλλακτικές πηγές γεωτρήσεων, ενώ μακροπρόθεσμα σχεδιάζουμε την ανάπτυξη μονάδων αφαλάτωσης. Χρησιμοποιούμε όλες τις πιθανές λύσεις με κριτήριο το χαμηλό ενεργειακό κόστος ώστε να καταφέρουμε να κρατήσουμε το κόστος του νερού χαμηλά προς όφελος του καταναλωτή,» υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ.

Στο πάνελ συζήτησης με θέμα “Water: A Shared Resource, a Growing Challenge” συμμετείχε επίσης ο Λευτέρης Αυγενάκης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ο Σίμος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, ο Μίλτος Γκουζούρης Διευθύνων Σύμβουλος της HVA Ιnternational, ο Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος, ο Imad Makhzoumi, Chairman και CEO της ENOIA.