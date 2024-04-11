search
ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 15:50
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.04.2024 16:20

Η μεγάλη γιορτή του Γαλλόφωνου Κινηματογράφου στην Ελλάδα με την στήριξη της Nova!

11.04.2024 16:20
Photo 1_Η κα. Κική Σιλβεστριάδου, CEO της Nova Media και ο κ. Aime Besson, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υποστήριξε το 24ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου που πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως και τις 10 Απριλίου, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Χανιά, Καβάλα και Καστοριά.

Η Nova συμμετείχε ως Χορηγός επικοινωνίας του Φεστιβάλ, για όγδοη χρονιά, και ως Χορηγός Βραβείου Κριτικής Επιτροπής.  Το Βραβείο Κριτικής Επιτροπής έλαβε η ταινία «Le Ravissement (Η Αρπαγή), της Iris Kaltenbäck ενώ την απονομή έκανε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γιώργος Αρβανίτης στον εκπρόσωπο της One From The Heart, εταιρίας διανομής της ταινίας στην Ελλάδα.

Η τελετή έναρξης του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και η τελετή λήξης, έλαβε χώρα την Τετάρτη 10 Απριλίου στον κινηματογράφο «ΔΑΝΑΟ», στην Αθήνα και στην οποία παρευρέθηκε η Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα κα Laurence Auer καθώς και προσωπικότητες του πολιτιστικού χώρου.

Στην τελετή έναρξης η κα Αγάπη Κεφαλογιάννη, Senior Program Manager της Nova, δήλωσε: «To γαλλόφωνο σινεμά είναι ένα φρέσκο και ιδιαίτερα αγαπητό σινεμά και η Γαλλική κουλτούρα, μας είναι πολύ οικεία στη Nova! Αγαπάμε, επιλέγουμε και προγραμματίζουμε με συνέπεια γαλλικές ταινίες και σειρές σε ειδικά αφιερώματα στα κανάλια μας. Tον Απρίλιο ολόκληρος ο μήνας είναι αφιερωμένος σε Γαλλικές ταινίες τις Τετάρτες στο Novacinema1 ενώ οι Γαλλικές σειρές όπως η Bardoux για την βιογραφία και την ζωή της μεγάλης star ,το Your Honour με τους Cad Merad και Gerard Depardieu, το All those things we never said  με τον μοναδικό Jean Reneau και τόσες άλλες αποτελούν μοναδικές επιλογές. Έτσι είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας να βρισκόμαστε εδώ μαζί και φέτος, καλωσορίζοντας σαν χορηγοί επικοινωνίας το 24ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου στη χώρα μας».

Στο πλαίσιο της τελετής λήξης η κα. Κική ΣιλβεστριάδουCEO της Nova Media, δήλωσε: «Η Nova στηρίζει έμπρακτα το σινεμά και τις ευρωπαϊκές παραγωγές και στέκεται δίπλα στο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου για 8η χρονιά. Συγχαρητήρια στο Γαλλικό Ινστιτούτο, στους δημιουργούς και στους συμμετέχοντες των ταινιών για την άρτια διοργάνωση».

Kατά την ομιλία του, ο Aimé Besson, Ακόλουθος οπτικοακουστικών μέσων και Διευθυντής του Φεστιβάλ τόνισε ότι η επιτυχία που γνώρισαν οι προβολές και οι ειδικές εκδηλώσεις (στρογγυλές τράπεζες, συναντήσεις, έκθεση φωτογραφίας) των 9 ημερών του Φεστιβάλ, αποδεικνύει για άλλη μια φορά, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού για το γαλλόφωνο κινηματογράφο, που παραμένει τολμηρός, δημιουργικός και ποικιλόμορφος.

Κλείνοντας την πρώτη διοργάνωση που ανέλαβε ως διευθυντής, ευχαρίστησε θερμά τους συνεργάτες και φίλους του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος, καθώς και όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
cnn
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Το Ιράν ανακτά την πρόσβαση στις πυραυλικές του εγκαταστάσεις – Άθικτοι οι πύραυλοι

PYROSVESTIKI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Κρυονέρι: Στο σημείο 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες

gaza-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ θα προχωρήσει στον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα – Παραμένει ο σχεδιασμός για εθνοκάθαρση

lena-flitzani-1
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο Μάιος φεύγει, η Λένα Φλυτζάνη έρχεται (από Δευτέρα) στο κεντρικό δελτίο- Η επίσημη ανακοίνωση

metaxa_1
ΥΓΕΙΑ

Εγκαίνια των ανακαινισμένων ΤΕΠ του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

mitsotakis tsipras androulakis aggeloydis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί, τα γκάλοπ για ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, η πρόκληση για Ανδρουλάκη και ο «χαλαροοός» Αγγελούδης

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται επιδόματα, παροχές και η τέταρτη δόση για το επίδομα παιδιού - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Στα ΑΤΜ για το επίδομα παιδιού και άλλες 18 παροχές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 15:49
cnn
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Το Ιράν ανακτά την πρόσβαση στις πυραυλικές του εγκαταστάσεις – Άθικτοι οι πύραυλοι

PYROSVESTIKI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Κρυονέρι: Στο σημείο 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες

gaza-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ θα προχωρήσει στον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα – Παραμένει ο σχεδιασμός για εθνοκάθαρση

1 / 3