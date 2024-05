Blade Runner 2099: «Έκλεισε» η Μισέλ Γιο για την πολυαναμενόμενη σειρά της Amazon

Η βραβευμένη με Όσκαρ Μισέλ Γιο (Michelle Yeoh) θα πρωταγωνιστήσει στην νέα μίνι σειρά του Amazon Prime «Blade Runner 2099» σε παραγωγή του σκηνοθέτη της αρχικής ταινίας «Blade Runner» του 1982, Ρίντλεϊ Σκοτ (Ridley Scott).

Αν και προς το παρόν δεν έχει αποκαλυφθεί κανένα στοιχείο για το ρόλο της σταρ ή για την πλοκή, ο τίτλος υπονοεί ότι η σειρά θα εκτυλίσσεται 50 χρόνια μετά το sequel της ταινίας του Σκοτ «Blade Runner 2049», το οποίο είχε σκηνοθετήσει ο Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve) και έκανε πρεμιέρα το 2017.

Σημειώνεται ότι το διάσημο franchise επιστημονικής φαντασίας είναι βασισμένο στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Φίλιπ Κ. Ντικ (Philip K. Dick) «Do Androids Dream of Electric Sheep?» που κυκλοφόρησε το 1968.

Η νέα παραγωγή των Alcon Entertainment και Scott Free Productions, ξεκίνησε τα γυρίσματα πρόσφατα στην Πράγα μετά από καθυστέρηση σχεδόν ενός έτους, λόγω της περσινής διπλής απεργίας στο Χόλυγουντ.

Σύμφωνα με το Deadline, η Σίλκα Λουίζα (Silka Luisa) θα είναι η showrunner και εκτελεστική παραγωγός της σειράς. Ο Τζόναθαν Βαν Τούλεκεν (Jonathan van Tulleken) θα αναλάβει την σκηνοθεσία και την εκτελεστική παραγωγή μαζί με τον Στίβεν Τζόνσον (Steven Johnson) των δύο πρώτων επεισοδίων. Η Film United είναι η εταιρεία παραγωγής στην Πράγα.

Πριν από λίγες ημέρες η Μισέλ Γιο, η οποία είναι η πρώτη Ασιάτισσα που κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου με την ταινία «Everything Everywhere All at Once», τιμήθηκε με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν (Joe Biden).

Διαβάστε επίσης

Οι δέκα τριλογίες που έγραψαν ιστορία στο σινεμά (photos/videos)

Άννα Παναγιωτοπούλου: Από τη «Μαντάμ Σουσού» στο «Ντόλτσε Βίτα» – Οι εμβληματικοί ρόλοι της, ο μεγάλος έρωτας και το αντίο του καλλιτεχνικού κόσμου

«The doctor» του Ρόμπερτ Άικ