ΕΛΛΑΔΑ

28.05.2024 12:00

Λέσβος: Σε ΜΕΘ 17χρονη που τραυματίστηκε σε τροχαίο με μηχανή – Την οδηγούσε ανήλικη φίλη της χωρίς δίπλωμα

peripoliko-new

Ώρες αγωνίας για τους γονείς, τους στενούς συγγενείς και τους φίλους 17χρονης που τραυματίστηκε σε τροχαίο με μηχανή τοποίο οδηγούσε φίλη της.

Οι δύο φίλες έκαναν βόλτα με μηχανή, με την οδηγό όμως να μην έχει δίπλωμα. Αποτέλεσμα ήταν το δίκυκλο να βγει εκτός δρόμου και να ανατραπεί.

Όλα έγιναν το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Μαΐου του 2024 όταν η μηχανή βγήκε από το δρόμο και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν ο σοβαρός τραυματισμός της 17χρονης που καθόταν πίσω από την επίσης ανήλικη οδηγό, που όπως διαπιστώθηκε δεν είχε δίπλωμα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα stonisi.gr, λίγο μετά την μεταφορά της στο νοσοκομείο Μυτιλήνης εισήχθη στην μονάδα εντατικής θεραπείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίστηκε σε βάρος της ανήλικης οδηγού, καθώς διαπιστώθηκε πως στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς και σε βάρος των γονέων της, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Το δυστύχημα συνέβη της μεσημβρινές ώρες στον δρόμο Μυτιλήνης – Λουτρών.

1 / 3