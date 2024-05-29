Ανδρουλάκης: Μόλις το 20- 30% των γυναικών επιλέγει να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά – Το κράτος οφείλει να είναι αρωγός

Στο συνέδριο, «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα: Τα συστατικά της επιτυχίας», που διοργάνωσαν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και η Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

«Το κράτος οφείλει και πρέπει να είναι αρωγός στις επιλογές των γυναικών», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, επισημαίνοντας ότι «τα στοιχεία στη χώρα μας είναι απογοητευτικά, με τις γυναίκες να είναι λίγες που αποφασίζουν να ιδρύσουν δικές τους επιχειρήσεις και ακόμα λιγότερες εκείνες που βρίσκονται ψηλά στη διοίκηση εταιρειών».

«Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 20 με 30% των γυναικών επιλέγει να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά και αυτό συμβαίνει κυρίως σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι οι σύγχρονες Ελληνίδες είναι από τις πιο μορφωμένες γυναίκες στην Ευρώπη και αναλογικά υπερτερούν των ανδρών σε πανεπιστημιακή μόρφωση», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Συμπλήρωσε δε, ότι «σύμφωνα με έρευνα του Harvard Business Review, οι γυναίκες έχουν ηγετικές ικανότητες και παίρνουν υψηλότερη βαθμολογία σε σχέση με τους άνδρες, σε κρίσιμα θέματα όπως η ομαδική εργασία, η καινοτομία και η επίλυση προβλημάτων».

Όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, «έχουν περάσει 40 χρόνια μετά τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έδωσαν δύναμη στις γυναίκες και οι οποίες ήταν όλες νομοθετικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, με την κατάσταση να έχει προφανώς βελτιωθεί σημαντικά, αλλά να απέχει πάρα πολύ από το επιθυμητό, που δεν είναι άλλο από την ευρωπαϊκή κανονικότητα όπως αυτή λειτουργεί στα περισσότερα δυτικά κράτη της Ευρώπης».

«Χρειάζονται να γίνουν πολλά και είναι ευθύνη όλων μας, με την καθημερινή δημόσια και ιδιωτική μας παρουσία να εξαλείψουμε τα στερεότυπα» ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση ως «ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα».

«Αυτό αφορά το σύνολο της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων – η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων δεν μπορεί να μπει στις τράπεζες – και γίνεται εντονότερο όταν μιλάμε για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα», σημείωσε. «Ακόμα και τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης δόθηκαν όλα στις τράπεζες για να τα διαχειριστούν βάσει των δικών τους εμπορικών κριτηρίων. Δεν υπήρξε ουσιαστικά καμία πρόβλεψη για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ή για την εφαρμογή πολιτικών που θα ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, όπως είναι η γυναικεία επιχειρηματικότητα».

Παράλληλα, χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σήμερα, το ότι η επαγγελματική και οικογενειακή ζωή τους εμφανίζονται ως δύο αντίθετοι δρόμοι» ενώ επανέλαβε την νομοθετική πρόταση του ΠΑΣΟΚ που προβλέπει επιδότηση θέσης μέσω προγραμμάτων ΔΥΠΑ και επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολούμενων για ένα χρόνο. Επέμεινε δε, στη δέσμευση του κόμματός του, για «κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού».

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για σύγχρονο κοινωνικό κράτος, όταν δεν δίνουμε προτεραιότητα σε μέτρα που διασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή όλων στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Όραμά μας είναι ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, στα πρότυπα των προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών και σας δεσμεύομαι ότι θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για να το πετύχουμε», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Διαβάστε επίσης:

ΚΚΕ: Ενημερώνουμε τον κ. Κασσελάκη ότι ο Ν. Μπελογιάννης εκτελέστηκε επειδή πήγε κόντρα στις «αξίες» που εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Νίκος Παπανδρέου από Ηλεία: Καλώ τους πολίτες να έρθουν στις κάλπες και να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ

Ανδρουλάκης σε νέους: Δώσετε μέσω του ΠΑΣΟΚ δύναμη στους Ευρωπαίους Σοσιαλδημοκράτες για μια καλύτερη ζωή