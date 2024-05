Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι χτύπησαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αϊζενχάουερ»

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ισχυρίζονται ότι χτύπησαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Αϊζενχάουερ στην Ερυθρά Θάλασσα, κάτι που δεν επιβεβαιώνουν οι ΗΠΑ.

Οι Χούθι ισχυρίζονται ότι έβαλαν κατά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου με βαλλιστικούς πυραύλους και Κρουζ, ως απάντηση στον αμερικανοβρετανικό βομβαρδισμό της Σαναά και της Χοντέιντα.

Την αμερικανοβρετανική επιχείρηση επιβεβαίωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή.

May 30 U.S. Central Command Update



Between approximately 3:15 and 5 p.m. (Sanaa time) on May 30, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed eight uncrewed aerial vehicles (UAV) in Iranian-backed Houthi controlled areas of Yemen and over the Red Sea.… pic.twitter.com/uxtPyVecpU