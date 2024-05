Η SWOT Hospitality παρουσιάζει την έκθεση “After the End”, μια συνεργασία του Moxy Athens Art Affair με το πρόγραμμα Εικαστικών Τεχνώντης Σχολής Καλών και Παραστατικών Τεχνών Frances Rich, του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Deree, στο Athens Moxy City

Επιμέλεια: Αλίκη Τσιρλιάγκου & Λενιώ Παπαντωνοπούλου

To Moxy Athens City, υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality, και το πρόγραμμα Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών και Παραστατικών Τεχνών Frances Rich (The Frances Rich School of Fine and Performing Arts) του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Deree , σε συνεργασία με την Ιωάννα Παπαπαύλου, Senior Manager της ACG Art Collection, παρουσιάζουν την έκθεση «After the End». Η έκθεση, με την επιμέλεια των Αλίκη Τσιρλιάγκου και Λενιώ Παπαντωνοπούλου, θα φιλοξενηθεί στη στοά του Moxy Athens City.

Εννέα εικαστικοί, όλοι απόφοιτοι του προγράμματος Εικαστικών Τεχνών του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Deree – ACG, θα προβάλλουν τα έργα τους στο Moxy Athens City, στηρίζει έμπρακτα την τέχνη και ανερχόμενους καλλιτέχνες, μέσα από τον θεσμό Moxy Athens Art Affairs. Η σύμπραξη αυτή στοχεύει στη διαμόρφωση μίας πλατφόρμας, μέσα από την οποία οι ανερχόμενοι εικαστικοί θα έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν τα έργα τους και τη δημιουργικότητά τους στο ευρύ κοινό.

Η έκθεση «After the End» εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους οι συμμετέχοντες εικαστικοί εξελίχθηκαν καλλιτεχνικά στα χρόνια που ακολούθησαν το πέρας των σπουδών τους. Μέσα από μία επιλογή έργων που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα μέσων έκφρασης όπως ζωγραφική, φωτογραφία και μεικτές τεχνικές, η έκθεση παρουσιάζει τη φρέσκια ματιά και τις πρωτοποριακές προσεγγίσεις των συμμετεχόντων.

Οι δημιουργοί Nadia Elgazar, Anna Tiligada, Nia Hefe Filogianni, Panos Lezes, Alexia Silia Peza, Vaggi Sekifu, Areti Skavantzou, Petros Tatsiopoulos, και Natalia Papadopoulou είναι καλλιτεχνικά ενεργοί και άκρως παραγωγικοί και μέσα από την έκθεση που θα φιλοξενηθεί στο Moxy Athens City, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει σε ποιο σημείο βρίσκονται οι ποικιλόμορφες και ενδιαφέρουσες πρακτικές τους τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 5 Ιουνίου και η έκθεση θα φιλοξενηθεί έως τις 15 Ιουλίου, παρέχοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να την επισκεφθούν στον ανοιχτό χώρο του Moxy Athens City, καθημερινά!

About the Visual Arts Program of the Frances Rich School of Fine and Performing Arts of Deree – ACG

The Visual Arts program was launched in 2008. The program has a strong interdisciplinary approach–preparing students to participate in the diverse practices and inquiries in the field of contemporary art. The program promotes the free exchange of ideas and methodologies, enriched by an international faculty and student body. It supports research and interaction between its faculty, who are all practicing professionals in their fields, students, and local and international contemporary artists.

The Visual Arts program is delivered under the umbrella of the Frances Rich School of Fine and Performing Arts (FRSFPA). The FRSFPA, founded in 2011 and named after Frances Rich in 2014, supports the development of theoretical and practical skills in Visual Arts, Art History, Design, Music, Theatre, and Dance. This unique interdisciplinarity is promoted through research, workshops, exhibitions and performances. In keeping with the School’s educational mission to promote cultural exchange and creative research, the annual Arts Festival invites active arts professionals to produce or present work in the ACG Art Gallery and Blackbox Theatre, providing students with the opportunity to participate in masterclasses or work first-hand with curators, artists, and other professionals.