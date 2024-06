Καθηλωτικές «Ιστορίες Γυναικών» στην αγαπημένη ζώνη του Novalifε!

Τα ντοκιμαντέρ «Emmeline Pankhurst: The Making of a Militant» (4/6), «Nicole Kidman, Eyes Wide Open» (11/6), «Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship» (18/6), «Jodie Foster, Hollywood Under the Skin» (25/6)​ έρχονται να καθηλώσουν τον Ιούνιο

​Γυναίκες δυναμικές, χαρισματικές, που ακτινοβολούν και πρωταγωνιστούν στη ζωή έρχονται να καθηλώσουν και τον Ιούνιο στην αγαπημένη ζώνη του Novalifε, «Ιστορίες Γυναικών»! Τα ντοκιμαντέρ που θα απολαύσουν οι συνδρομητές κάθε Τρίτη στις 21:00 είναι « Emmeline Pankhurst: The Making of a Militant » (4/6), «Nicole Kidman, Eyes Wide Open» (11/6), «Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship» (18/6), «Jodie Foster, Hollywood Under the Skin» (25/6).

Σε πρώτη προβολή οι συνδρομητές θα απολαύσουν την Τρίτη 4 Ιουνίου (21:00) το ντοκιμαντέρ «Emmeline Pankhurst: The Making of a Militant». Η Sally Lindsay ρίχνει μια σπάνια ματιά στις προσωπικές αγάπες, τις απώλειες και τα πολιτικά πάθη που μεταμόρφωσαν την Emmeline Pankhurst από μια εργαζόμενη μητέρα από το Μάντσεστερ σε μαχητική ακτιβίστρια.

Η συνέχεια είναι την Τρίτη 11 Ιουνίου (21:00) με το ντοκιμαντέρ «Nicole Kidman, Eyes Wide Open». Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν πως η βραβευμένη με Oscar Nicole Kidman εξελίχθηκε σε σύμβολο της ποπ κουλτούρας αλλά και πολύπλευρη δραματική ηθοποιό. Το ντοκιμαντέρ εξετάζει την καριέρα της και τη σχέση ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

Νέα πρεμιέρα την Τρίτη 18 Ιουνίου (21:00) με το ντοκιμαντέρ «Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship». Η βραβευμένη με BAFTA δημοσιογράφος Mobeen Azhar προσπαθεί να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από τη μάχη για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς μετά τη δημόσια κατάρρευσή της το 2008 και πριν από την είδηση του τέλους της δεκατριάχρονης κηδεμονίας της.

Την τελευταία Τρίτη του Ιουνίου (25/6, 21:00) οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να ξαναδούν το ντοκιμαντέρ «Jodie Foster, Hollywood Under the Skin». Από τα πρώτα της βήματα μέχρι την σκηνοθετική της καθιέρωσή το ταξίδι της Jodie Foster στη βιομηχανία του θεάματος υπήρξε ένας άτυπος φεμινιστικός αγώνας μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες.

