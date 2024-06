Γάζα: Απάνθρωποι Ισραηλινοί στρατιώτες, περιφέρουν Παλαιστίνιο τραυματία δεμένο πάνω στο τζιπ (video)

Αποτροπιασμό προκαλεί ένα βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικαιοσύνης και επαληθεύεται από το Reuters, όπου στρατιώτες από το Ισραήλ, έδεσαν έναν Παλαιστίνιο κάτοικο της Τζενίν, τον Μουτζάχεντ Αζμί, πάνω στο καπό του τζιπ.

Το εξοργιστικό συμβάν συνέβη το Σάββατο στη περιοχή της Δυτικής Οχθης, όπου οι στρατιώτες του Ισραήλ δε σεβάστηκαν καν πως είναι τραυματίας και τον μετέφεραν σαν «λάφυρο» στος δρόμους της πόλης.

Το ακόμη πιο εξοργιστικό, είναι πως δίπλα τους περνούν κάποια στιγμή δύο ασθενοφόρα…

Δείτε το βίντεο που έχει προκαλέσει οργή:

Do yall see where Zionists get their propaganda ideas from? There u go…



A wounded Palestinians used as a human shield in Jenin…. Not Gaza.. in occupied Jenin… pic.twitter.com/6RCouLMYow