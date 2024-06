Παράσιτα, περιττώματα και… Hello Kitty στην τελευταία παρτίδα σκουπιδιών που έστειλε με μπαλόνια η Βόρεια Κορέα στη Νότια

Ανάμεσα στα σκουπίδια που μετέφεραν τα μπαλόνια που απέστειλε αυτή τη φορά η Βόρεια Κορέα προς την Νότια Κορέα ήταν φθαρμένα ρούχα τυπωμένα με χαρακτήρες όπως το Hello Kitty, και χώμα που περιείχε ίχνη ανθρώπινων περιττωμάτων και παράσιτα, ανακοίνωσε σήμερα η Σεούλ.

Η Πιονγκγιάνγκ αποστέλει από τα τέλη Μαΐου εκατοντάδες μπαλόνια γεμάτα με σκουπίδια, όπως αποτσίγαρα, χαρτί υγείας, ακόμη και ακαθαρσίες ζώων, στη νότια γείτονά της, με εκατοντάδες να προσγειώνονται στη Νότια Κορέα.

Η Σεούλ έχει αναπτύξει στρατιωτικές μονάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών και ομάδες χημικού και βιολογικού πολέμου για να επιθεωρούν τα αντικείμενα.

Τα αντικείμενα περιελάμβαναν επίσης ρούχα που είχαν δωρηθεί από την Νότια Κορέα που είχαν σκιστεί και απορρίματα όλων των ειδών, ανέφερε το υπουργείο Ενοποίησης της Νότιας Κορέας.

Η Πιονγκγιάνγκ έχει δηλώσει ότι η κίνηση γίνεται σε αντίποινα για τα φυλλάδια κατά της Βόρειας Κορέας που πέταξαν Νοτιοκορεάτες ακτιβιστές στο πλαίσιο εκστρατείας προπαγάνδας.

The "Balloon Wars" continue: South Koreans responded by launching balloons into North Korea with flash drives loaded with movies, music, and also dollar bills



Photo shows Park Sang-hak, a North Korean defector and activist, as his group launched 20 balloons with 20,000 masks and… pic.twitter.com/Xr8F4LeYz5