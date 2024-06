Εγκλωβισμένοι στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό παραμένουν εδώ και μέρες οι δύο αστροναύτες στο παρθενικό ταξίδι του σκάφους Starliner της Boeing.

Υπενθυμίζεται ότι η NASA ανέβαλε τρεις φορές την επιστροφή και πλέον δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία για το ταξίδι.

Αφού ξεκίνησε μια αποστολή οκτώ ημερών, οι Αμερικανοί αστροναύτες Sunita «Suni» Williams και Barry «Butch» Wilmore έχουν περάσει τώρα το μεγαλύτερο μέρος ενός μήνα στη διαστημική κάψουλα που είναι συνδεδεμένη με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, καθώς οι μηχανικοί επεξεργάζονται τα προβλήματα του Starliner.

Ο εκπρόσωπος σημείωσε επίσης ότι «το πλήρωμα δεν πιέζεται για να εγκαταλείψει τον σταθμό, καθώς υπάρχουν πολλές προμήθειες σε τροχιά και το πρόγραμμα του σταθμού είναι σχετικά ανοιχτό μέχρι τα μέσα Αυγούστου».

Το Starliner εκτοξεύτηκε στο διάστημα στις 5 Ιουνίου από τον διαστημικό σταθμό Cape Canaveral της Φλόριντα μετά από δύο προηγούμενες ανεπιτυχείς εκτοξεύσεις στις 6 Μαΐου και την 1η Ιουνίου αντίστοιχα.

After today's launch at 10:52 a.m. ET, #Starliner has reached a safe, stable orbit on its Crew Flight Test. @NASA_Astronauts Butch Wilmore and Suni Williams are on their way to @Space_Station.



