Την ώρα που εντείνεται ο προβληματισμός των Δημοκρατικών για την κάθοδο του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές, δίνουν και παίρνουν τα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε τηλεμαχίες προηγούμενων ετών.

Έτσι, συνεχίζονται οι συγκρίσεις μετά τις καταστροφικές επιδόσεις του στην τηλεμαχία με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κάποιοι χρήστες των social media μιλάνε για «άλλο άνθρωπο» στο «πριν» και το «μετά» του Μπάιντεν, με τον ίδιο ωστόσο να επιμένει στην υποψηφιότητά του θεωρώντας ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να ηγηθεί των ΗΠΑ και να νικήσει τον μεγάλο αντίπαλό του. Ακόμα και, πριν από πέντε χρόνια, το 2019 ο Τζο Μπάιντεν εμφανίζεται πολύ πιο ετοιμόλογος και συγκροτημένος σε σχέση με το 2024.

this is actually insane



imagine the decline after 4 more years 😬 pic.twitter.com/47AMhcWlwv