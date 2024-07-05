Aνατροπή φορτηγού στον Κηφισό – Κλειστός ο δρόμος προς Πέτρου Ράλλη (Video)

Φορτηγό όχημα ανετράπη στην άνοδο της Λ. Κηφισού, στην έξοδο προς Λαμία, στο ύψος της Πέτρου Ράλλη με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί κυκλοφορικό κομφούζιο καθώς ο δρόμος παραμένει κλειστός από το όχημα.

Όπως έχει γίνει γνωστό δεν υπάρχει τραυματισμός ενώ αυτή την ώρα γίνεται επιχείρηση απομάκρυνσης του αναποδογυρισμένου τράκτορα από τον δρόμο.

Στο οδόστρωμα έχουν πέσει λάδια και η τροχαία έχει κλείσει το σημείο.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα υπάρχουν καθυστερήσεις.

