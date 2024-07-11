Φιλοθέη: Λήστεψαν τρεις ανήλικους με την απειλή κατσαβιδιού

Θύματα ληστείας έπεσαν τρεις ανήλικοι, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στην περιοχή της Φιλοθέης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δύο άγνωστοι ακινητοποίησαν, με την απειλή κατσαβιδιού, τους ανήλικους, στην πλατεία Δροσοπούλου, και τους απέσπασαν τα πορτοφόλια τους.

Αμέσως μετά οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών.

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