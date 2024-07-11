search
ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 16:12
search
MENU CLOSE
Χωρίς κατηγορία

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.07.2024 08:52

Φιλοθέη: Λήστεψαν τρεις ανήλικους με την απειλή κατσαβιδιού

11.07.2024 08:52
PERIPOLIKO_ASTYNOMIA
φωτογραφία αρχείου

Θύματα ληστείας έπεσαν τρεις ανήλικοι, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στην περιοχή της Φιλοθέης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δύο άγνωστοι ακινητοποίησαν, με την απειλή κατσαβιδιού, τους ανήλικους, στην πλατεία Δροσοπούλου, και τους απέσπασαν τα πορτοφόλια τους.

Αμέσως μετά οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών.

Διαβάστε επίσης:

Χωρίς ταξί σήμερα η Αθήνα

Ψυχικό: Στον ανακριτή ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του τοπογράφου

Καστοριά: Βρέθηκε νεκρός 37χρονος σε αγροτική περιοχή έξω από το χωριό Πεντάβρυσος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
predator_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίτημα Κουκάκη να ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο μετά τις δηλώσεις Ντίλιαν 

c4_r
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγούμε το Honda HR-V e:HEV το οποίο εστιάζει στην καθημερινότητα

gvir
ΚΟΣΜΟΣ

Al Jazeera για Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ: Το πρόσωπο της ακροδεξιάς του Ισραήλ — ή το πρόσωπο του Ισραήλ;

nasos athanasiou kideia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Νάσος Αθανασίου: Σύσσωμος ο πολιτικός και δημοσιογραφικός κόσμος στην κηδεία του στα Βριλήσσια

lamia_gynaikes_stratos_0406_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες που θα υπηρετήσουν εθελοντικά στον στρατό (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

androulakis axtsioglou – salmas – karystianou – new
ΚΑΛΧΑΣ

4 συμπεράσματα από 6 γκάλοπ και η Καρυστιανού, τα βάρη του Τσίπρα, η προοδευτική διακυβέρνηση, το «σενάριο εν κινήσει», ο Σαλμάς, οι παγκίτες και Κασσελάκης

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

timologio-revmatos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καμπανάκι Κομισιόν: 3 λόγοι που η Ελλάδα έχει τιμές ρεύματος υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

samaras-7345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάχυτος εκνευρισμός για το κόμμα Σαμαρά - Η ασάφεια για το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού δυσκολεύει τους χειρισμούς της Ν.Δ.

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 16:12
predator_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίτημα Κουκάκη να ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο μετά τις δηλώσεις Ντίλιαν 

c4_r
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγούμε το Honda HR-V e:HEV το οποίο εστιάζει στην καθημερινότητα

gvir
ΚΟΣΜΟΣ

Al Jazeera για Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ: Το πρόσωπο της ακροδεξιάς του Ισραήλ — ή το πρόσωπο του Ισραήλ;

1 / 3