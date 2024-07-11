Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη και πρόστιμο 31.300 ευρώ σε ιδιοκτήτη πίτμπουλ που πέθανε από ασιτία

Στην σύλληψη ενός 40χρονου άνδρα στην Επανομή Θεσσαλονίκης, με την κατηγορία της θανάτωσης ζώου συντροφιάς, προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, ως κηδεμόνας δύο σκύλων, φαίνεται πως παραβίασε τους κανόνες ευζωίας δεσποζόμενων ζωών με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος ενός εξ αυτών.

Κατά πληροφορίες, το νεκρό σκυλί είναι ράτσας πιτ – μπουλ.

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται ότι έχασε το τετράποδο και όταν το εντόπισε ύστερα από μέρες ήταν νεκρό από ασιτία.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για φόνο και κακοποίηση ζώου συντροφιάς, σε βαθμό κακουργήματος.

Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, απ’ όπου πήρε προθεσμία και παραμένει κρατούμενος.

Στον ίδιο επιβλήθηκαν επιπλέον διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 31.300 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Εύβοια: Νεκρός 20χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο – Η μηχανή του «καρφώθηκε» σε κολόνα

Ενοίκια: Το «τερμάτισαν» οι ιδιοκτήτες στην Αθήνα – 15 τετραγωνικά αντί… 750 ευρώ

Δημήτρης Κόκοτας: «Παραμένει σοβαρή η κατάσταση – Θα γίνει εκ νέου αξιολόγηση του ασθενή» λέει η Παγώνη (Video)