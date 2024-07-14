Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ στο Ωραιόκαστρο – Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 6.30 το απόγευμα της Κυριακής σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, που εξυπηρετεί δρομολόγια αστικών συγκοινωνιών της γραμμής 56 στο Ωραιόκαστρο.

Οι επιβάτες βγήκαν εγκαίρως εκτός του οχήματος, όταν διαπιστώθηκε ότι από το πίσω μέρος του λεωφορείου, πιθανώς από τον κινητήρα, έβγαινε καπνός, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και έσβησαν τη φωτιά.

Δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός επιβάτη.

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