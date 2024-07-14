search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.07.2026 12:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.07.2024 21:01

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ στο Ωραιόκαστρο – Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

14.07.2024 21:01
pirosvestes-leoforeio

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 6.30 το απόγευμα της Κυριακής σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, που εξυπηρετεί δρομολόγια αστικών συγκοινωνιών της γραμμής 56 στο Ωραιόκαστρο.

Οι επιβάτες βγήκαν εγκαίρως εκτός του οχήματος, όταν διαπιστώθηκε ότι από το πίσω μέρος του λεωφορείου, πιθανώς από τον κινητήρα, έβγαινε καπνός, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και έσβησαν τη φωτιά.

Δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός επιβάτη.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά σε καταφύγιο στον Όλυμπο – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Πυροσβεστική: Είκοσι έξι αγροτοδασικές φωτιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα – Χωρίς ενεργό μέτωπο οι πυρκαγιές σε Χίο και Πρέσπες

Hellenic Train: Ακυρώνονται όλα τα δρομολόγια του προαστιακού Πάτρας -Ρίου, λόγω «σοβαρού προβλήματος υποδομής»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
5G-SHEAL
ADVERTORIAL

Ιδιωτικό δίκτυο 5G SA στο Αρεταίειο Νοσοκομείο από την COSMOTE TELEKOM στο πλαίσιο του έργου 5G-SHEAL

EXCAVATION_2
ADVERTORIAL

«Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός»: 15 πρωτότυπες παραγωγές φέρνει η δεύτερη εβδομάδα του προγράμματος | 6-12 Ιουλίου 2026

antetokounmpo-gamos-new
LIFESTYLE

Παντρεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο – Κουμπάρος ο αδερφός του, Γιάννης (Photo)

dei-rodos
BUSINESS

Όμιλος ΔΕΗ: Με πέντε νέες, ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο

image006
ADVERTORIAL

13oς Άθλος , του Δημήτρη Πασσά, Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, Αίθριο (Βεργίνα) – Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stournaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μέτωπο κατά της ασυδοσίας των funds, μαζικό εξώδικο στον Γιάννη Στουρνάρα

tsimtsili-new
MEDIA

Τσιμτσιλή για Κουτσελίνη: «Το ότι η πάλαι ποτέ διευθύντριά μου θα είναι του χρόνου απέναντί μας αποτελεί ιντριγκαδόρικο σχέδιο»

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

Venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφουν άρον άρον από τη Βενεζουέλα οι διασώστες - Φόβοι για μολυσματικές ασθένειες, εντοπίστηκαν κρούσματα χολέρας

bakogiani-samaras-dendias-androulakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μήνυμα της Ντόρας, η δημοσκοπική ισορροπία ΝΔ - ΕΛΑΣ, ο TikTokερ Σαμαράς, το τετ α τετ Δένδια – Ανδρουλάκη, το αντίο του Τσίμα και ο Ντόκος  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.07.2026 12:17
5G-SHEAL
ADVERTORIAL

Ιδιωτικό δίκτυο 5G SA στο Αρεταίειο Νοσοκομείο από την COSMOTE TELEKOM στο πλαίσιο του έργου 5G-SHEAL

EXCAVATION_2
ADVERTORIAL

«Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός»: 15 πρωτότυπες παραγωγές φέρνει η δεύτερη εβδομάδα του προγράμματος | 6-12 Ιουλίου 2026

antetokounmpo-gamos-new
LIFESTYLE

Παντρεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο – Κουμπάρος ο αδερφός του, Γιάννης (Photo)

1 / 3