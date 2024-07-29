Ανατράπηκε βυτιοφόρο με υγραέριο στην Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της Υλίκης – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα η εθνική οδός

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Ένα βυτιοφόρο φορτωμένο με υγραέριο ανατράπηκε στο 95,5 χλμ της εθνική οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Υλίκης.
Ήδη στο σημείο έχουν φτάσει πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Θήβα και τη Λιβαδειά.
Για προληπτικούς λόγους έκλεισε και η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας. Η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από παρακαμπτήριους.
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