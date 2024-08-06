Εκλογές ΗΠΑ: Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλς είναι ο υποψήφιος αντιπρόεδρος της Κάμαλα Χάρις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Κάμαλα Χάρις, που πηρε και επισήμως το χρίσμα των Δημοκρατικών επέλεξε τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλς ως υποψήφιο αντιπρόεδρό της στη μάχη για την προεδρία των ΗΠΑ, με την ίδια να ξεκινά πενθήμερη περιοδεία μαζί του, στις επτά κρίσιμες πολιτείες, που αναμένεται να κρίνουν την έκβαση της αναμέτρησης του Νοεμβρίου.
Η υποψήφια των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογέςανακοίνωσε με γραπτό μήνυμά της στους υποστηρικτές της ότι επέλεξε τον κυβερνήτη της Μινεσότας Τιμ Γουόλς ως υποψήφιο αντιπρόεδρο.
Την είδηση μετέδωσε αρχικά το CNN, επικαλούμενο τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος.
Ήδη η λίστα των υποψηφίων της Χάρις, που παίρνει κεφάλι πλέον στις δημοσκοπήσεις, φέρεται να είχε περιοριστεί, σε δύο άτομα: τον κυβερνήτη της Πενσυλβάνια Τζος Σαπίρο και τον ομόλογό του της Μινεσότα, Τιμ Ουόλτς, όπως δήλωσαν στο Reuters τρία άτομα που έχουν γνώση του θέματος. Ωστόσο, κατέληξε στον κυβερνήτη της Μινεσότα.
Πολιτικοί παρατηρητές σημειώνουν ότι η επιλογή του υποψηφίου αντιπροέδρου είναι μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις της Χάρις καθ’ οδόν προς τις κάλπες της 5ης Νοεμβρίου, αφού το πρόσωπο που θα επιλέξει θα πρέπει να είναι ελκυστικό στις ομάδες εκείνες των ψηφοφόρων που δεν έχει μεγάλη απήχηση η μαύρη και ασιατικής καταγωγής αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.
Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Ουόλτς είναι πρώην στρατιώτης και πρώην δάσκαλος.
Ως πρώην μέλος του Κογκρέσου από μια περιοχή με έντονο ρεπουμπλικανικό στοιχείο, ο 60χρονος Ουόλτς έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσελκύσει την ψήφο λευκών αγροτών αν και ως κυβερνήτης πίεσε επίσης για πρωτοβουλίες όπως η διανομή δωρεάν σχολικών γευμάτων σε όλους και για διευρυμένη άδεια μετ’ αποδοχών για τους εργαζόμενους.
Η Μινεσότα είναι πιθανό να περάσει στον έλεγχο των Δημοκρατικών στις εκλογές, ενώ συνορεύει με άλλες δύο κρίσιμες πολιτείες, το Ουισκόνσιν και το Μίσιγκαν.
Την ίδια ώρα οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η βουτιά στα χρηματιστήρια δοκιμάζουν την ίδια τη δυναμική της υποψηφιότητας Χάρις για τον Λευκό Οίκο, καθώς η νυν αντιπρόεδρος ήδη έχει υποχρεωθεί να κινηθεί ταχύτατα σε όλα τα επίπεδα, καθώς μέχρι πρότινος ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για το χρίσμα ήταν ο Τζο Μπάιντεν.
Η χθεσινή βουτιά στα χρηματιστήρια ανά την υφήλιο εν μέσω αυξανόμενης ανεργίας στις ΗΠΑ αναβίωσε φόβους ύφεσης της αμερικανικής οικονομίας, που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τους ψηφοφόρους, μολονότι τα στοιχεία μιλούν περί του αντιθέτου. Σε μια εκλογική αναμέτρηση που αναμένεται να κριθεί από μερικές χιλιάδες ψήφους σε λιγοστές πολιτείες κλειδιά, ωστόσο, οποιοδήποτε οικονομικό σοκ μπορεί να αποβεί μοιραίο για την Χάρις, που συνδέεται με την νυν κυβέρνηση και αδυνατεί να επηρέασε παράγοντες όπως το κατά πόσον η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια.
Έτερο αγκάθι για τη Χάρις οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εν αναμονή της επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ και οι φόβοι ενός γενικευμένου πολέμου, στον οποίο ενδέχεται να συρθούν άθελά τους οι ΗΠΑ. Ήδη η άρνηση του Ισραήλ να λάβει υπόψη του τις εκκλήσεις του Τζο Μπάιντεν για προστασία των αμάχων στις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας έχει προκαλέσει ρήγματα στους Δημοκρατικούς, ειδικά στην κρίσιμη πολιτεία του Μίσιγκαν, όπου ζουν πολλοί αραβικής καταγωγής Αμερικανοί.
Ο Τραμπ, που δυσκολεύεται να προσαρμόσει την καμπάνια του στη νέα του αντίπαλο από τους Δημοκρατικούς, επιχείρησε χθες να εκμεταλλευτεί τις δύο κρίσεις – τη βουτιά των χρηματιστηρίων και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή – εξαπολύοντας μια νέα επίθεση στη Χάρις χαρακτηρίζοντας το ξεπούλημα των μετοχών στα χρηματιστήρια ως «Kamala Crash» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προειδοποιώντας ότι καραδοκεί ένας Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.
Ο Τραμπ προσπαθεί να συνδέσει τη Χάρις με τις αποτυχίες, όπως τις αποκαλεί, του Μπάιντεν επιδιώκοντας να εδραιώσει στους ψηφοφόρους την αίσθηση ότι οι ΗΠΑ κι ο πλανήτης περιδινίζονται ανεξέλεγκτα κι ο ίδιος είναι ο σωτήρας.
Η πορεία της αμερικανικής οικονομίας και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εντείνουν ως εκ τούτου την πίεση στη Χάρις να κάνει περισσότερα για να απαντήσει στα λαϊκιστικά οικονομικά επιχειρήματα του Τραμπ και να δείξει στους Αμερικανούς πώς θα ηγηθεί μιας υπερδύναμης σε μια περίοδο που αντιμετωπίζει μεγαλύτερες προκλήσεις απ’ ό,τι εδώ και δεκαετίες.
Η επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου μπορεί να της εξασφαλίσει μια δυναμική για λίγες ακόμη εβδομάδες αν δεν παρέμβουν εξωγενείς παράγοντες.
