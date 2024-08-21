search
21.08.2024 14:34

Metallica: Η γενναιόδωρη δωρεά της μπάντας στους άστεγους της Μινεσότα

21.08.2024 14:34
metallica_2108_1460-820_new
credit: AP

Oι θρυλικοί Metallica έκαναν μία δωρεά ύψους 40.000 δολαρίων στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της Μινεσότα «People Serving People», μετά τις δύο εμφανίσεις τους το Σαββατοκύριακο, στο U.S. Bank Stadium.

Τη δωρεά αποκάλυψε ο φιλανθρωπικός οργανισμός που ξεκίνησε το 1982 και είναι το μεγαλύτερο καταφύγιο αστέγων στην πόλη, όταν μοιράστηκε μία ευχαριστήρια ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Ιnstagram.

«Οι Metallica μόλις επένδυσαν 40.000 δολάρια μέσω του ιδρύματός τους “All Within My Hands” στο “People Serving People” κατά την επίσκεψή τους στην Μινεάπολη. Δωρεές σαν αυτή επιτρέπουν προγράμματα όπως η οικονομική κατάρτιση, η έκτακτη βοήθεια και η υψηλής ποιότητας φροντίδα παιδιών στο “People Serving People”», αναφέρεται στη λεζάντα.

«Ευχαριστούμε Metallica, που ενισχύσατε το έργο μας, τροφοδοτήσατε την κοινότητά μας και βοηθήσατε τις οικογένειες να πραγματοποιήσουν τις επιθυμίες τους!».

Σύμφωνα με το Blabbermouth, το κορυφαίο συγκρότημα μέσω του ιδρύματος «All Within My Hands που ίδρυσε το 2017, δωρίζει μέρος των εισπράξεων από τις συναυλίες του, σε φιλανθρωπικές οργανώσεις από κάθε πόλη που επισκέπτεται κατά την διάρκεια της περιοδείας του.

