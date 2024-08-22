ΟΑΣΑ: Υπογράφηκε η σύμβαση για 300 νέα λεωφορεία με leasing – Tη Δευτέρα 30 νέα οχήματα στους δρόμους

Tο σχέδιο για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με 950 νέα οχήματα μέχρι το καλοκαίρι του 2025 παρουσίασε, μιλώντας στην ΕΡΤΝews, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας.

«Σήμερα στις 12 η ώρα υπογράφηκε η σύμβαση για 300 νέα λεωφορεία, εκ των οποίων τα 100 είναι ηλεκτρικά, το 30% των οποίων από σήμερα που μιλάμε θα πρέπει να είναι στους δρόμους της Αθήνας το επόμενο τρίμηνο. Και το σύνολο του στόλου το επόμενο εξάμηνο» δήλωσε ο υπουργός.

«Από σήμερα μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την παράδοση αυτών των λεωφορείων. Την Δευτέρα ξεκινά η κυκλοφορία των 211 νέων λεωφορείων σε Ανατολική και Δυτική Αττική.

Σας είχα πει πριν ενάμιση μήνα ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ξεκινήσουμε. Άρα 26 Αυγούστου τα πρώτα 30 λεωφορεία θα είναι στους δρόμους της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

Το σύνολο αυτού του στόλου για τις γραμμές στα ανατλικά, νότια και δυτικά προάστεια θα είναι μέχρι τις αρχές του 2025 στους δρόμους» πρόσθεσε.

Σχετικά με το Μετρό της Αθήνας, ο υπουργός ανέφερε ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η διάνοιξη της σήραγγας για τη Γραμμή 4, με παράλληλη πρόοδο στις εργασίες για τους σταθμούς.

«Αυτό που ξέρετε και ισχύει απολύτως είναι ότι μέχρι το καλοκαίρι περίπου του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη της σήραγγας μέχρι τα περίπου 13 -14 χιλιόμετρα, με τους δύο μετροπόντικες.

Ο ένας που ξεκινάει από την Κατεχάκη και ο άλλος που ξεκινούσε από τη Βεΐκου, πρώτα θα ολοκληρωθεί, ταυτόχρονα λειτουργούν, αλλά έχει ξεκινήσει πιο νωρίς και είναι μικρότερη η απόσταση του ενός τμήματος, αν δεν υπάρχουν εκπλήξεις θα ολοκληρωθεί η διάνοιξη αυτού.

Όταν λέμε διάνοιξη δεν ανοίγει μόνο τη σήραγγα με το project, χτίζει κιόλας. Κάνει και τα δύο μαζί, άρα θα είμαστε έτοιμοι.

Και παράλληλα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για τους σταθμούς. Το έργο ούτως ή άλλως ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί προς το τέλος της δεκαετίας».

Γα τη Θεσσαλονίκη ανέφερε ότι «οι 13 σταθμοί θα λειτουργήσουν τον Νοέμβριο του 2024.

Συγκεκριμένη ημερομηνία θα υπάρξει από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ ενώ προχωρά και θα υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 25 και η προσθήκη της επέκτασης μέχρι την Καλαμαριά.

Ταυτόχρονα, ήδη στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και είναι πιο ορατό αυτό σε σχέση με την Αθήνα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η αναλογία ως προς τον συνολικό στόλο είναι ακόμα μεγαλύτερη είναι σε κυκλοφορία τα 110 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία».

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής – Επιχειρούν 35 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο

Χαλκιδική: Ξεσπά ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη – «Θα εφαρμόσω τη δική μου δκαιοσύνη»

Μήλος: Υπάλληλος ταβέρνας κατήγγειλε τον 42χρονο εργοδότη του ότι τον θώπευσε και τον χαστούκισε