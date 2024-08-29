Δραματικές ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία των Επτανήσων: Μία αναισθησιολόγος στην Κεφαλονιά και μία νυχτερινή νοσηλεύτρια στην Κέρκυρα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τη δραματική εικόνα που επικρατεί στα νοσοκομεία των Επτανήσων εξαιτίας της σοβαρής έλλειψης σε συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες περιγράφει σε ανακοίνωση της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ). Τα νοσοκομεία χρειάζονται παθολόγους αναισθησιολόγους, παιδοψυχιάτρους, χειρουργούς αλλά και νοσηλευτές όπως επισημαίνει.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Μιχάλης Γιαννάκος, μάλιστα, τονίζει ότι δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία των νησιών του Αιγαίου, που αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, κυρίως το καλοκαίρι που ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται ραγδαία, αλλά και τα νησιά του Ιόνιου όπως η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά και η Λευκάδα.

«Στην ίδια δυσχερή κατάσταση λόγω των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού με τις υγειονομικές μονάδες του Αιγαίου Πελάγους βρίσκονται και τα νησιά του Ιονίου Πελάγους» αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κ. Γιαννάκος και συνεχίζει: «Κάθε ημέρα που περνάει και χειρότερα από πλευράς στελέχωσης. Προσπαθούν με μετακινήσεις να μπαλώσουν τα κενά. Το χειμώνα που οι διακομιδές είναι πιο δύσκολες λόγω καιρικών συνθηκών τι θα γίνουν οι μόνιμοι κάτοικοι; Εάν δεν αποφασίσουν να επενδύσουν στη δημόσια υγεία, δεν δοθούν κίνητρα προσέλκυσης στο ΕΣΥ, δυστυχώς κάθε φορά θα συζητάμε τα ίδια προβλήματα τα οποία ημέρα με την ημέρα θα επιδεινώνονται».

Όπως ενδεικτικά αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ:

Νοσοκομείο Κεφαλονιάς: Στην Παθολογική κλινική 39 κλινών, υπάρχουν 4 οργανικές θέσεις παθολόγων. Υπηρετεί 1 μόνιμος, 1 με μπλοκάκι ιδιώτης λίγες ημέρες το μήνα και 1 παθολόγος με μετακίνηση.

Στα Επείγοντα υπάρχει μόνο 1 γιατρός γενικής Ιατρικής και αναγκάζονται να καλύπτουν οι γιατροί των κλινικών. Από τις 4 οργανικές θέσεις υπηρετούν 2 αναισθησιολόγοι στη πράξη μόνο ένας γιατί ο δεύτερος απουσιάζει με αναρρωτική άδεια.

Καλύπτει επίσης το νοσοκομείο 1 αναισθησιολόγος από Αμαλιάδα με μετακίνηση λίγων ημερών.

Στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας δεν υπάρχει ούτε ψυχίατρος, ούτε παιδοψυχίατρος με επισκεψιμότητα μεγάλη από κατοίκους. Προσπαθούν οι άλλοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας να προσφέρουν υπηρεσίες.

Νοσοκομείο Κέρκυρας:

Στην Παθολογική Κλινική έχουν απομείνει 2 παθολόγοι διευθυντές και η κλινική καλύπτεται από στρατιωτικούς γιατρούς.

Υπηρετούν μόνο 2 νεφρολόγοι. Σοβαρή έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού.

Η χειρουργική κλινική νύχτες Σαββατοκύριακα, αργίες καλύπτεται από μία νοσηλεύτρια στη βάρδια.

Νοσοκομείο Λευκάδας:

Ακόμη δουλεύει με τον οργανισμό του παλαιού νοσοκομείου, παρά την ανάπτυξη πολλών νέων τμημάτων στο νέο νοσοκομείο.

Σοβαρή έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, Μαιών και όλων των άλλων ειδικοτήτων παρ’ ότι στον οργανισμό δεν υφίστανται κενές θέσεις ΤΕ νοσηλευτών για τους παραπάνω λόγους.

Στη χειρουργική κλινική υπηρετούν μόνο 2 χειρουργοί και 1 με μπλοκάκι ιδιώτης. Υπάρχουν ακάλυπτες ημέρες κάθε μήνα.

Στο αναισθησιολογικό υπηρετεί 1 αναισθησιολόγος, 1 με μπλοκάκι ιδιώτης και 1 μετακινημένος από το Μεσολόγγι. Υπηρετούν 1 ΩΡΛ, 1 Νευρολόγος, 1 Πνευμονολόγος.

Όπως έχει επανειλημμένα αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, θα χρειαστεί να δοθούν γενναία κίνητρα στο υγειονομικό προσωπικό, προκειμένου το ΕΣΥ να γίνει και πάλι ελκυστικό και να στελεχωθεί από τους γιατρούς που τώρα είτε φεύγουν στο εξωτερικό είτε επιλέγουν τον ιδιωτικό τομέα που τους παρέχει πολύ καλύτερες συνθήκες εργασίας και μισθό.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη η 18χρονη για τον βιασμό του 20χρονου – Είχαν σχέση στο παρελθόν, λέει το περιβάλλον της

Εικόνες αποκάλυψης στον Βόλο: Drone κατέγραψε τον κόκκινο χείμαρρο από το αίμα των ψαριών – Παρέμβαση Αρείου Πάγου, έξαλλος ο Κουρέτας με Μπέο

Συγκίνηση στο «τελευταίο αντίο» στον καθηγητή και συγγραφέα Χρήστο Γιανναρά (Photos)