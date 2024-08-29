Ερυθρά Θάλασσα: Διαβεβαιώσεις Τεχεράνης ότι οι Χούθι συμφωνούν σε «προσωρινή ανακωχή» για να ρυμουλκηθεί το Sounion (video)

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης είναι σύμφωνοι να εφαρμοστεί «προσωρινή ανακωχή» για να μεταφερθεί σε ασφαλές λιμάνι το υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο Sounion, το οποίο εξακολουθεί να καίγεται στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την επίθεση που δέχτηκε και γίνονται προσπάθειες προκειμένου να αποφευχθεί μια μεγάλη οικολογική καταστροφή στην περιοχή.

Αυτό διαβεβαίωσε χθες, Τετάρτη (28/8), η διπλωματική αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ, ωστόσο εκπρόσωπος του κινήματος έσπευσε να διευκρινίσει πως δεν κηρύσσεται κατάπαυση του πυρός από πλευράς του κινήματος, αλλά απλώς αποφασίστηκε να επιτραπεί να γίνει επιχείρηση ρυμούλκησης.

Το Sounion, υπό ελληνική σημαία, χτυπήθηκε επανειλημμένα την περασμένη εβδομάδα ανοικτά του λιμανιού Χοντάιντα, που ελέγχουν οι αντάρτες, στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη, αναφέροντας πως το έπληξαν με drones και πυραύλους.

Η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, υπό τη διεύθυνση του βρετανικού πολεμικού ναυτικού, έκανε λόγο κατόπιν για τρεις πυρκαγιές πάνω στο δεξαμενόπλοιο, ενώ οι Χούθι δημοσιοποίησαν μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που εικονίζει, κατ’ αυτούς, τρεις εκρήξεις πάνω στο σκάφος, το οποίο μεταφέρει 150.000 τόνους αργού πετρελαίου.

«Πολλά μέρη» ζήτησαν από τους Χούθι «προσωρινή ανακωχή για να επιτραπεί η έλευση ρυμουλκών και πλοίων διάσωσης στην περιοχή» όπου βρίσκεται αγκυροβολημένο το δεξαμενόπλοιο», σημείωσε χθες η ιρανική μόνιμη αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη.

«Λαμβανομένων υπόψη των ανθρωπιστικών και περιβαλλοντικών ανησυχιών, η Ανσάρ Αλλάχ (σ.σ. ‘Υποστηρικτές του Θεού’, η ονομασία του κινήματος που είναι επίσης γνωστό με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι) αποδέχθηκε το αίτημα αυτό», πρόσθεσε.

Πάντως το ότι δεν διεξήχθη επιχείρηση για «να ρυμουλκηθεί το πλοίο» και να αποτραπεί «πετρελαιοκηλίδα στην Ερυθρά Θάλασσα» οφείλεται «στην αμέλεια ορισμένων χωρών μάλλον, παρά στην ανησυχία πως (τα πλοία τους) θα γίνονταν στόχος» με τη σειρά τους, υποστήριξε ακόμη η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ.

Εξάλλου, οι αντάρτες «έχουν ήδη ανακοινώσει πως θα συνεχίσουν —για όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Γάζα— να στοχοποιούν στην Ερυθρά Θάλασσα δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο προοριζόμενο για το ισραηλινό καθεστώς», τόνισε η αντιπροσωπεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη.

Το εικοσιπενταμελές πλήρωμα του Sounion, το οποίο αποτελούσαν 23 υπήκοοι Φιλιππίνων και 2 υπήκοοι Ρωσίας, διασώθηκε από πλοίο της ναυτικής αποστολής Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περασμένη εβδομάδα.

Κίνδυνος μεγάλης οικολογικής καταστροφής

Η αποστολή προειδοποίησε ωστόσο ότι το πλοίο, που είναι αγκυροβολημένο ανάμεσα στην Υεμένη και στην Ερυθραία και πλέον δεν έχει πλήρωμα, εγείρει «κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα και το περιβάλλον».

Προχθές Τρίτη το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ τόνισε πως μοιάζει να υπάρχει διαρροή πετρελαίου από το σκάφος και να έχει σχηματιστεί πετρελαιοκηλίδα.

Η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή Ασπίδες «εξετάζει» τη λήψη προστατευτικών μέτρων και τη «ρυμούλκηση του πλοίου» σε ασφαλές λιμάνι, ενημέρωσε χθες ο διοικητής της υποναύαρχος Βασίλειος Γρυπάρης. Πρόσθεσε πως η αποστολή δεν έχει διαπιστώσει διαρροή καυσίμων από τις δεξαμενές.

Υπογράμμισε πως για να γίνει η ρυμούλκηση «απαιτείται συνεργασία με όλες τις χώρες της περιοχής και ενεργή συμμετοχή τους» στο εγχείρημα, πάντα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αποστολή.

Ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας συζήτησε παράλληλα χθες τηλεφωνικά με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ Τζουζέπ Μπορέλ για «τη συνδρομή» της ευρωπαϊκής δύναμης «στην ασφαλή ρυμούλκηση του δεξαμενόπλοιου (…) και την αποτροπή περιβαλλοντικής καταστροφής», ανέφερε ο πρώτος μέσω X.

Η Ερυθρά Θάλασσα και ο Κόλπος του Άντεν έχουν μετατραπεί από τον Νοέμβριο του 2023 σε θέατρο αλλεπάλληλων επιθέσεων των υεμενιτών ανταρτών, που λένε πως τις εξαπολύουν σε ένδειξη αλληλεγγύης στη Λωρίδα της Γάζας.

Τον Μάρτιο το πλοίο Rubymar, υπό σημαία Μπελίζ, που χτυπήθηκε από τους Χούθι, βυθίστηκε μαζί με το φορτίο του — 21.000 τόνους λιπάσματος.

Αρκετοί ναυτικοί έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί σοβαρά στις επιθέσεις αυτές, που πλέον θεωρούνται μεγάλο πρόβλημα για τη ναυσιπλοΐα στα ύδατα γύρω από την Υεμένη, θαλάσσια περιοχή ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο.

