Αντιπρόεδρος ΣΑΤΑ για συμπλοκή στον Κηφισό: Δεν τηρείται το κόμιστρο, υπάρχουν ακόμα και οδηγοί ταξί χωρίς δίπλωμα

Να πραγματοποιουνται καλύτεροι και περισσότεροι ελέγχοι από την Τροχαία και από την Αστυνομία στα ΚΤΕΛ του Κηφισού ζητά το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής με αφορμή τη συμπλοκή στον Κηφισό, τονίζοντας ότι υπάρχουν πολλά κρούσματα ανομίας εδώ και χρόνια στις πιάτσες των ταξί. Όπως αποκάλυψε ο α’ αντιπροέδρος του ΣΑΤΑ υπάρχουν ακόμα και οδηγοί χωρίς… δίπλωμα οδήγησης ενώ δεν τηρείται το κόμιστρο.

«Η συμπλοκή οδηγών στα ΚΤΕΛ του Κηφισού είναι αποτέλεσμα της έλλειψης οργάνωσης και της αδυναμίας των αρμόδιων φορέων να επιβάλλουν την τάξη», δήλωσε στο ΕΡΤΝews ο Παναγιώτης Μαυρίκης, α’ αντιπρόεδρος του ΣΑΤΑ. Η δήλωσή του έγινε με αφορμή τους πυροβολισμούς που έπεσαν πριν από λίγες ημέρες μέσα στο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων μεταξύ οδηγών TAXI.

«Εμείς τα καταγγέλλουμε εδώ και δύο χρόνια σαν συνδικάτο ταξί. Τα περιστατικά είναι από την κατάργηση των νόμων, την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας ταξί. Δεν τηρείται το κόμιστρο που υπάρχει σήμερα και υπάρχει πρόβλημα από συγκεκριμένες ομάδες. Βέβαια πάντα υπήρχε από παλαιότερα, αλλά την τελευταία περίοδο, τουλάχιστον τους μήνες του καλοκαιριού, έχει ξεφύγει η κατάσταση» δήλωσε ο κ. Μαυρίκης.

Υπάρχουν οδηγοί ταξί χωρίς… άδεια

Yπογράμμισε ακόμα ότι ως σύλλογος επαγγελματιών ταξί έχουν ζητήσει την 24ωρη παρουσία της αστυνομίας στα ΚΤΕΛ Κηφισού. Όπως είπε το πρόβλημα ξεκινά από τους εμπόρους ταξί που διαθέτουν προς μίσθωση ταξί σε άτομα που δεν έχουν την ειδική άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος και ούτε καν δίπλωμα οδήγησης!

«Τους παίρνουν περισσότερο σαν μίσθωμα και αυτοί οδηγούνται στο να παίρνουν και περισσότερο από τους πελάτες. Εμείς ως συνδικάτο είμαστε αντίθετοι με αυτό. Το έχουμε καταγγείλει εδώ και δύο χρόνια αλλά κωφεύει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη», σημείωσε.

Απειλές με μαχαιρία και… πιστόλια

Αναφορικά με το κλίμα τρομοκρατίας που επικρατεί στις πιάτσες ταξί δήλωσε ότι στο παρελθόν «υπήρχαν απειλές με μαχαίρια, αλλά όχι με πιστόλια. Τώρα… αναβαθμίστηκε». Και όπως αποκάλυψε «ορισμένες φατρίες σκοτώνονται μεταξύ τους για το ποιος θα κυριαρχήσει στον Κηφισό. Ευθύνη έχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που είναι η Τροχαία και η αστυνομία».

Σύμφωνα με τον α’ αντιπρόεδρο του ΣΑΤΑ «οι οδηγοί βρίσκονται σε διαρκή πίεση, χωρίς επαρκή στήριξη από το κράτος». Όπως είπε τα προβλήματα αυτά εντείνονται από την ανεπάρκεια υποδομών και την κακή συνεννόηση μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών. «Πρέπει να υπάρξει καλύτερος έλεγχος και συντονισμός, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον», υπογράμμισε.

Ο κ. Μαυρίκης τόνισε επίσης ότι όλοι οι επαγγελματίες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες και να δείχνουν σεβασμό προς τους συναδέλφους τους. «Είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι η βία δεν αποτελεί λύση και ότι οι διαφορές πρέπει να επιλύονται με διάλογο και συνεργασία», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Πανώλη στα αιγοπρόβατα: Οι νέες προϋποθέσεις για τις μετακινήσεις ζώων

Η κακοκαιρία χτύπησε την Αττική: Κεραυνοί, καταιγίδες και διακοπές ρεύματος – «Ποτάμια» οι δρόμοι, έντονα φαινόμενα και στην Εύβοια (Photos/Video)

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 75χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια σε δύο ανήλικα αδέλφια