Μπραντ Πιτ: Σπάνια εμφάνιση με την Ινές ντε Ραμόν στο Φεστιβάλ Βενετίας (photos)

Από τη σύντροφό του Ινές ντε Ραμόν συνοδευόταν ο Μπραντ Πιτ στο κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας.

Καθώς το διαζύγιο του με την Αντζελίνα Τζολί ακόμα απασχολεί τον Τύπο και τις δικαστικές αίθουσες, με τέσσερα από τα παιδιά τους να μην χρησιμοποιούν πια το επίθετο του, ο Μπραντ Πιτ κρατούσε τη σχέση του σχεδόν κρυφή.

Το ζευγάρι είναι μαζί πάνω απο έναν χρόνο αλλά το βράδυ της Κυριακής (01.09.2024) ο Μπραντ Πιτ και η Ines de Ramon έκαναν μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις τους, στο Φεστιβάλ της Βενετίας, όπου η ταινία Wolfs προβλήθηκε εκτός συναγωνισμού.

Το ζευγάρι πυροδότησε για πρώτη φορά φήμες για σχέση, τον Νοέμβριο του 2022 όταν εθεάθησαν στην συναυλία του Bono στο Λος Άντζελες, καθώς και λίγες εβδομάδες αργότερα, στην πρεμιέρα της ταινίας «Babylon». Η σχεδιάστρια κοσμημάτων εκείνο το διάστημα μόλις είχε χωρίσει από τον σύζυγό της και πρωταγωνιστή του «Vampire Diaries», Πολ Γουέσλι (Paul Wesley). Από τότε έχουν κάνει ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις.

Ο Brad Pitt εμφανίστηκε με μαύρο κοστούμι και η σύντροφός του με ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα ενώ βρέθηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί με τον Τζορτζ Κλούνεϊ και την Αμάλ Αλαμουντίν.

Λίγες ώρες νωρίτερα, κατά την άφιξη τους στην Βενετία, τα δύο διάσημα ζευγάρια, απόλαυσαν ένα δείπνο στο Ristorante Da Ivo, το οποίο είναι ένα από τα αγαπημένα εστιατόρια του ζεύγους Κλούνεϊ.

«Ο Τζορτζ για περίπου μισή ώρα έπαιρνε παραγγελίες από όλα τα τραπέζια του εστιατορίου. Μας έκανε όλους να δακρύσουμε από τα γέλια», είπε μία πηγή στο PEOPLE: «Α, και παρεμπιπτόντως, βοηθός του ήταν ο Μπραντ Πιτ», συμπλήρωσε.

