Angelina Jolie: Τα δάκρυα μετά την αποθέωση στο Φεστιβάλ Βενετίας – Τη χειροκροτούσαν 8 λεπτά όρθιοι για την ερμηνεία της ως Κάλλας (videos)

Σε κλάματα ξέσπασε η Αντζελίνα Τζολί μετά την απόθέωση που γνώρισε στο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου χθες προβλήθηκε η τελευταία της ταινία, στην οποία υποδύεται τη Μαρία Κάλλας.

Η Τζολί,δέχτηκε ένα οκτάλεπτο χειροκρότημα μετά την πρεμιέρα της Πέμπτης στο Sala Grande Theatre, οπου προβλήθηκε η ταινία «Maria» του σκηνοθέτη Pablo Larraín, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 2024.

Η Τζολί, 49 ετών ξέσπασε σε λυγμούς καθώς το κοινό χειροκροτούσε όρθιο μόλις ολοκληρώθηκε η προβολη της ταινίας.

ANGELINA CRYING FOR THE 10 MINUTES STANDING OVATION pic.twitter.com/Oc4DxY3zrK — gab ♡ (@imnikkiheat) August 29, 2024

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός σκούπισε τα δάκρυά της, στρέφοντας για λίγο το πρόσωπό της μακριά από το πλήθος. Η Jolie αγκάλιασε επίσης τον Χιλιανό σκηνοθέτη και τους συναδέλφους της καθώς απολάμβαναν την αποθέωση του κοινού για την ταινία.

Αρκετοί άνθρωποι δημοσίευσαν βίντεο της Τζολί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια των χειροκροτημάτων καταγράφοντας τη συγκίνηση της σταρ.

«Το 8λεπτο standing ovation της Angelina Jolie στο #Venezia81 για το «Maria» είναι το πιο ενθουσιώδες χειροκρότημα που έχω δει στο φεστιβάλ από τότε που ο Brendan Fraser ξεκίνησε την καμπάνια του για Όσκαρ για τη Φάλαινα εδώ πριν από δύο χρόνια», έγραψε ο αρχισυντάκτης του Variety.

Angelina Jolie wins day two of #Venezia81. pic.twitter.com/RsXHFPYSQa — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) August 29, 2024

Angelina Jolie's outpouring of emotion at the #Maria premiere brings to mind Brendan Fraser's moving response to "The Whale's" standing ovation in 2022, which launched his Oscar campaign. https://t.co/D056G7Y7a4 August 29, 2024

«Δέθηκα με την Κάλλας»

Η Αντζελίνα Τζολί, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι φοβάται μήπως «απογοητεύσει» τους λάτρεις της όπερας και τη θρυλική υψίφωνο, την οποία «δεν θέλει να αδικήσει».

«Το σημείο αναφοράς για μένα, για να ξέρω αν ήμουν αρκετά καλή, είναι οι θαυμαστές της Κάλας και οι λάτρεις της όπερας, και ο φόβος μου θα ήταν να τους απογοητεύσω», δήλωσε η 49χρονη Αμερικανίδα σταρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τη “Maria” που διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα.

Η ταινία επικεντρώνεται στο τέλος της ζωής της Κάλας, που ήταν απομονωμένη στο διαμέρισμά της στο Παρίσι και απαρηγόρητη από τότε που την εγκατέλειψε ο έρωτας της ζωής της, ο πάμπλουτος εφοπλιστής Αριστοτέλης Ωνάσης, ο οποίος παντρεύτηκε τελικά την Τζάκι Κένεντι.

Στην εποχή της δόξας της, η Κάλας ήταν η απόλυτη σταρ, τόσο για την εξαιρετική της καριέρα στις σπουδαιότερες σκηνές, από τη Σκάλα του Μιλάνου ως την Όπερα του Παρισιού, όσο και για το ταραχώδες εννιάχρονο ειδύλλιό της με τον Ωνάση. Ωστόσο πέθανε πρόωρα σε ηλικία 53 ετών μέσα στη μοναξιά της.

«Πραγματικά δέθηκα μαζί της, οπότε δεν θέλω να αδικήσω αυτή τη γυναίκα», δήλωσε η ηθοποιός, που καθόταν δίπλα στον σκηνοθέτη της ταινίας, τον Χιλιανό Πάμπλο Λαρέν.

Για να σταθεί στο ύψος του ρόλου της, η Τζολί παρακολούθησε μαθήματα στο τραγούδι ώστε να δανείσει τη φωνή της στη ντίβα, ένα τολμηρό στοίχημα που την έκανε να νιώθει «τρομερά αγχωμένη».

«Πέρασα σχεδόν επτά μήνες κάνοντας εξάσκηση», πρόσθεσε, ευχαριστώντας τον Πάμπλο Λαρέν που την έκανε να τραγουδήσει “ξεκινώντας από ένα μικρό δωμάτιο και καταλήγοντας στη Σκάλα” στο Μιλάνο.

«Μου έδωσε χρόνο να προοδεύσω, αλλά φοβόμουν ότι δεν θα ανταποκρινόμουν», δήλωσε και παραδέχθηκε ότι δεν είναι ειδική στην όπερα.

«Ήμουν περισσότερο στην πανκ και μου άρεσαν όλα τα είδη μουσικής, αλλά μάλλον άκουγα περισσότερο τους The Clash» (βρετανικό πανκ συγκρότημα), είπε χαμογελώντας. «Μου αρέσει ακόμα η ίδια μουσική που άκουγα όταν ήμουν νέα, εξακολουθώ να ακούω τους The Clash».

Όταν ρωτήθηκε για τα κοινά σημεία της με τη «φωνή του αιώνα» που έχασε στην αγάπη, η Αντζελίνα Τζολί, η οποία αντιμετώπισε επίσης ένα βασανιστικό και με μεγάλη δημοσιότητα διαζύγιο με τον Μπραντ Πιτ, απάντησε σκωπτικά. «Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν θα πω, που πιθανότατα ξέρετε ή νομίζετε ότι ξέρετε», δήλωσε χαμογελώντας.

Και για να συνεχίσει «Το κοινό μας σημείο είναι η εξαιρετικά ήπια πλευρά της και το γεγονός ότι δεν είχε τη δυνατότητα να εκφράσει δημόσια αυτήν την ηπιότητα. Έχουμε κοινή αυτή την ευαλωτότητα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο».

Ο θαυμαστής με ALS

Πριν από την άφιξή της στο Sala Grande για την προβολή της ταινίας, η Αντζελίνα Τζολί είχε άλλη μία συγκινητική στιγμή, όταν συνάντησε έναν θαυμαστή της με Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (ALS).

H ηθοποιός μάλιστα γονάτισε και μίλησε για αρκετή ώρα με τον νεαρό που βρισκόταν σε ειδικό κρεβάτι.

Angelina Jolie va A POR TODAS, se va a moñear con Lady Gaga en ver quien hace una campaña más sinvergüenza, que temporadita nos espera, amigos https://t.co/hEcPSvCSN9 — Dr_Shooter (@Dr_Shooter24) August 30, 2024

Διαβάστε επίσης:

Σάλμα Χάγιεκ: Οι φωτογραφίες με τον Τζέραρντ Μπάτλερ στο Instagram

Πάμελα Άντερσον: Γιατί αρνήθηκε να εμφανιστεί στο νέο ντοκιμαντέρ για το Baywatch

Χούλιαν Ορτέγκα: Νεκρός στα 41 του ο ηθοποιός της σειράς «Elite» του Netflix