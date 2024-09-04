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04.09.2024 15:48

Έρευνα – σοκ στην Ιρλανδία: 2.400 καταγγελίες για περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης σε πάνω από 300 καθολικά σχολεία

04.09.2024 15:48
katholiki_ekklesia
pixabay

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Ειδική Επιτροπή δημιούργησε η κυβέρνηση της Ιρλανδίας μετά τις χιλιάδες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση σε σχολεία διοικούμενα από καθολικά τάγματα προκειμένου να ρίξει φως στην υπόθεση.

Η προκαταρκτική έρευνα, κατέγραψε σχεδόν 2.400 καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση μαθητών από περίπου 880 φερόμενους δράστες σε περισσότερα από 300 σχολεία που διοικούνται από θρησκευτικά τάγματα στη χώρα.

Η υπουργός Παιδείας της Ιλρανδίας Νόρμα Φόλεϊ είπε κατά την παρουσίασή της έκθεση ότι ήταν η πρώτη φορά που αποκαλύφθηκε το μέγεθος της σεξουαλικής κακοποίησης και ήταν «πραγματικά σοκαριστικό».

Σοκάρουν οι αριθμοί: 844 περιπτώσεις συγκεκριμένων υπόπτων για βιασμούς

Πρόκειται για ένα συνταρακτικό ντοκουμέντο που περιέχει περιγραφές τρομακτικής σεξουαλικής κακοποίησης και άσκησης βίας, δήλωσε η ίδια σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA. Σύμφωνα με την επικεφαλής της έρευνας, δικηγόρο Μαίρη Ο’Τουλ, έχουν καταγραφεί 844 περιπτώσεις συγκεκριμένων υπόπτων για βιασμούς – και μάλιστα μέσα από «φρικτές μαρτυρίες σεξουαλικής κακοποίησης» – σε 308 σχολεία που διοικούνται από 42 θρησκευτικά τάγματα σε ολόκληρη την Ιρλανδία.

Πολλά από τα θύματα, που μετείχαν στην προκαταρκτική έρευνα είναι σήμερα μεγαλύτερης ηλικίας και μίλησαν για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις από τα φρικτά βιώματά τους.

Η πραγματική έκταση κακοποίησης μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη

Τα βιώματα αυτά επηρέασαν αρνητικά την ψυχική τους υγεία, τις σχολικές τους επιδόσεις, τις κοινωνικές τους συναναστροφές και ώθησαν πολλά από τα θύματα στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά, δήλωσε η υπουργός Παιδείας της Ιρλανδίας. Κάποια από τα θύματα δεν μπορούσαν να επισκεφτούν τους τάφους των γονιών τους, γιατί οι δράστες ήταν θαμμένοι εκεί κοντά, πρόσθεσε.

Η έκθεση βασίστηκε σε μαρτυρίες θυμάτων και σε πληροφορίες από σχολεία και θρησκευτικά τάγματα. Η πραγματική έκταση της κακοποίησης είναι πιθανώς ακόμη μεγαλύτερη, επισημαίνει η έκθεση. Περισσότεροι από τους μισούς κατηγορούμενους πιθανότατα έχουν στο μεταξύ πεθάνει.

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