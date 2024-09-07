Φεστιβάλ Βενετίας: Στον Πέδρο Αλμοδοβάρ ο «Χρυσός Λέοντας» – Η Νικόλ Κίντμαν πήρε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας

Η Μόστρα της Βενετίας απένειμε σήμερα τον Χρυσό Λεόντα στον Ισπανό Πέδρο Αλμοδόβαρ, προσφέροντάς του στα 74 χρόνια του ένα από τα πολυτιμότερα βραβεία της σπουδαίας καριέρας του για την πρώτη του αμερικανική ταινία.

Στην ταινία “The Room Next Door“, το άλλοτε τρομερό παιδί της Μόβιδα και του ισπανικού κινηματογράφου, σκηνοθετεί τη Βρετανίδα ηθοποιό Τίλντα Σουίντον και την Αμερικανίδα συνάδελφό της Τζούλιαν Μουρ σε μια ιστορία υποβοηθούμενης αυτοκτονίας.

Η Νικόλ Κίντμαν κέρδισε σήμερα το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στο 81ο Φεστιβάλ της Βενετίας, ανατρέποντας τη λαμπερή της εικόνα στην ταινία “Babygirl“, ένα ερωτικό θρίλερ νέας γενιάς.

Καθώς απουσίαζε από την αποψινή βραδιά, διαβάστηκε ένα μήνυμα της 57χρονης ηθοποιού στη σκηνή: “Έμαθα λίγο μετά την άφιξή μου στη Βενετία τον θάνατο της μητέρας μου Τζανέλ Κίντμαν. Είμαι σε σοκ και πρέπει να είμαι με την οικογένειά μου. Αυτό το βραβείο είναι για εκείνη”.

Ο Γάλλος Βενσάν Λιντόν κέρδισε σήμερα το βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας στο 81ο Φεστιβάλ της Βενετίας για την ερμηνεία του στην ταινία “The Quiet Son”.

“Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Ευχαριστώ όλη την κριτική επιτροπή!”, δήλωσε ο 65χρονος ηθοποιός, προσωπικότητα της γαλλικής έβδομης τέχνης και κινηματογραφική ενσάρκωση ενός θυμωμένου άνδρα με εμφανή ελαττώματα. “Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μιριέλ και την Ντελφίν Κουλέν”, τις σκηνοθέτριες, πρόσθεσε.

