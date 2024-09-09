Ο Φλωρίδης τρολάρει ΣΥΡΙΖΑ: Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε εμπνευστή της μυστικής ψηφοφορίας από τηλεφώνου

Στη χλεύη των αντιπάλων του έχει πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ με τις περιβόητες διαδικασίες που ακολούθησε η κεντρική επιτροπή του, προκειμένου να ρίξει τον Στέφανο Κασσελάκη από την προεδρία.

Σε ανάρτησή του ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης εκφράζει τον… θαυμασμό του για την υποτίθεται μυστική ψηφοφορία από… τηλεφώνου, που εφαρμόστηκε στον ΣΥΡΙΖΑ.

Και βγάζει το… καπέλο του σε αυτόν που σκαρφίστηκε την παγκόσμια πατέντα:

«Πάντως, αυτόν εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ που ανακάλυψε την «μυστική ψηφοφορία» από το τηλέφωνο (!), πρέπει να του απονείμουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας» γράφει ο κ. Φλωρίδης.

Τα δε σχόλια κάτω από την ανάρτηση είναι… απόλαυση: «πήρε με απόκρυψη, δεν ξέρουν ποιος είναι» γράφει ένας χρήστης…