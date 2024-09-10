Κρήτη: Καρέ καρέ η στιγμή που μηχανή έπεσε σε στάση λεωφορείου και τραυμάτισε τρία παιδιά και τη μητέρα τους – Βίντεο ντοκουμέντο

Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο από το τροχαίο που σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Γιόφυρο στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν μηχανή έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου, με αποτέλεσμα των τραυματισμό τριών παιδιών που βρίσκονταν στο σημείο καθώς και της μητέρας τους.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, που παρουσίασε το Mega, ο οδηγός της μηχανής επιχείρησε να προσπεράσει το άσπρο όχημα, ωστόσο έχασε τον έλεγχο κι έπεσε πάνω στη στάση στην οποία βρισκόταν μία γυναίκα με τα τρία της ανήλικα παιδιά, δύο κοριτσάκια κι ένα αγοράκι 5, 7 και 10 ετών, τα οποία και τραυματίστηκαν.



Στο σημείο έφτασαν άμεσα δύο ασθενοφόρα και όλοι μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. «Στην στάση περίμεναν να περάσει ο πατέρας των παιδιών να τους πάρει, έπεσε η μηχανή, τράκαρε σε ένα αμάξι και πήγε να φύγει αυτός κι έπεσε στην στάση πάνω και τραυμάτισε τα παιδιά. Και τα τρία τα τραυμάτισε. Είναι στο Πανεπιστημιακό (νοσοκομείο) τα δύο, το τρίτο το αφήσαν χτες βράδυ και έφυγε με εκδορές», είπε στο MEGA ο παππούς των παιδιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός της μηχανής είχε παραβιάσει στο παρελθόν τον ΚΟΚ και του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης. «(Ο οδηγός της μηχανής) έχει πολλά προηγούμενα με την τροχαία και την αστυνομία στο Ηράκλειο από ότι έμαθα. Είναι γνωστός στις αρχές. Με τη μηχανή τρέχει, τον είχαν συλλάβει. Τρεις μήνες είχαν την μηχανή στο μέγαρο και του την δώκανε προχτές για να μου ”σκοτώσει” τα κοπέλια», συμπλήρωσε ο παππούς των παιδιών.

