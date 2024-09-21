Έκκληση για πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες του θανατηφόρου τροχαίου στην Πέτρου Ράλλη (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Έκκληση σε όποιον γνωρίζει ή είδε κάτι, κάνει η οικογένεια του αδικοχαμένου Ευστράτιου Κοτσίνη, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Πέτρου Ράλλη στις 19 Σεπτεμβρίου.
Η σύζυγος του θύματος ζητά από όποιον είδε κάτι να καλέσει στην Τροχαία Πειραιά, έστω και ανώνυμα, λέγοντας το όνομα του συζύγου της ή να καλέσουν την ίδια στο 6937161618.
Σε δύο διαφορετικά σημεία φαίνεται ότι χτύπησε η μοτοσικλέτα στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα, Πέμπτη, στην Πέτρου Ράλλη.
Στο βίντεο που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ έχουν καταγραφεί τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά το τροχαίο.
Όπως φαίνεται από τα σημάδια στο πεζοδρόμιο και σε μια κολώνα, η μηχανή πρώτα χτύπησε στο κράσπεδο και μετά σε μια κολώνα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Νίκαια στο ύψος του αριθμού 50 της Πέτρου Ράλλη.
Δυστυχώς ο αναβάτης της μοτοσικλέτας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.
