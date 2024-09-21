Έκκληση για πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες του θανατηφόρου τροχαίου στην Πέτρου Ράλλη (Video)

Έκκληση σε όποιον γνωρίζει ή είδε κάτι, κάνει η οικογένεια του αδικοχαμένου Ευστράτιου Κοτσίνη, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Πέτρου Ράλλη στις 19 Σεπτεμβρίου.

Η σύζυγος του θύματος ζητά από όποιον είδε κάτι να καλέσει στην Τροχαία Πειραιά, έστω και ανώνυμα, λέγοντας το όνομα του συζύγου της ή να καλέσουν την ίδια στο 6937161618.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Σε δύο διαφορετικά σημεία φαίνεται ότι χτύπησε η μοτοσικλέτα στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα, Πέμπτη, στην Πέτρου Ράλλη.

Στο βίντεο που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ έχουν καταγραφεί τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά το τροχαίο.

Όπως φαίνεται από τα σημάδια στο πεζοδρόμιο και σε μια κολώνα, η μηχανή πρώτα χτύπησε στο κράσπεδο και μετά σε μια κολώνα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Νίκαια στο ύψος του αριθμού 50 της Πέτρου Ράλλη.

Δυστυχώς ο αναβάτης της μοτοσικλέτας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Διαβάστε επίσης:

Συνελήφθη ο «ποντικός των Εξαρχείων» μετά την απόδραση του από φυλακές – Έκλεψε κατά παραγγελία τουλάχιστον 14 οχήματα (Video)

Γέμισε ποντίκια η πλατεία Συντάγματος: Περιφέρονται ανάμεσα στους περαστικούς – Φωλιές σε δέντρα, φρεάτια και γρασίδι (Video)

Κρήτη: Χαροπαλεύει στη ΜΕΘ 51χρονος εργάτης που έπεσε από ύψος 8 μέτρων